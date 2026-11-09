Preminuo je ugledni hrvatski liječnik Marko Turina, jedan od vodećih svjetskih kardiokirurga

Preminuo je prof. dr. sc. Marko Turina, jedan od najistaknutijih svjetskih kardiovaskularnih kirurga i pionira moderne kardijalne kirurgije. Tužnu vijest objavila je Klinika Magdalena, istaknuvši njegov izniman doprinos razvoju hrvatske kardiokirurgije.

Hrvatska i svjetska medicinska zajednica ostale su bez istaknutog stručnjaka. Preminuo je profesor Marko Turina, ugledni kardiokirurg čije su znanje, iskustvo i predanost medicini ostavili dubok trag u razvoju suvremene kardiovaskularne kirurgije.

Od njega su se emotivnom objavom oprostili iz Klinike Magdalena, naglasivši njegovu važnu ulogu u stvaranju i razvoju te zdravstvene ustanove.

Ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj kardiokirurgiji

„S velikom tugom primili smo vijest o smrti prof. dr. sc. Marka Turine, jednog od najistaknutijih svjetskih kardiovaskularnih kirurga i pionira moderne kardijalne kirurgije”, objavili su iz Klinike Magdalena.

Profesor Turina bio je povezan s klinikom od samih početaka njezina razvoja. Svojim stručnim znanjem, dugogodišnjim iskustvom i osobnim angažmanom dao je izniman doprinos izgradnji suvremenog kardiovaskularnog centra.

Njegova uloga nije se odnosila samo na razvoj ustanove, već i na obrazovanje novih generacija liječnika kojima je prenosio svoje znanje i iskustvo.

„S neizmjernim poštovanjem i zahvalnošću čuvat ćemo uspomenu na njega”

Iz Klinike Magdalena posebno su istaknuli njegov mentorski rad i nesebičnost u prenošenju znanja hrvatskim liječnicima.

„Profesor Turina zauzima posebno mjesto u povijesti Klinike Magdalena jer je od samih početaka našeg razvoja svojim znanjem, iskustvom i osobnim angažmanom dao izniman doprinos izgradnji i razvoju suvremenog kardiovaskularnog centra kakav je Magdalena danas”, poručili su.

Dodali su kako je svojim stručnim radom i mentorstvom ostavio dubok i trajan trag u njihovoj ustanovi i hrvatskoj kardiokirurgiji.

„S neizmjernim poštovanjem i zahvalnošću čuvat ćemo uspomenu na profesora Turinu, njegovu viziju, predanost i doprinos našoj Klinici. Počivao u miru”, zaključili su u emotivnoj oproštajnoj poruci.

Odlaskom profesora Marka Turine medicinska zajednica izgubila je istaknutog stručnjaka, a njegovo nasljeđe nastavit će živjeti kroz liječnike kojima je bio mentor i razvoj kardiokirurgije kojem je posvetio svoj profesionalni život.