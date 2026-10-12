Preminuo je poznati poduzetnik (63)! Ovog ljeta sa suprugom uživao u Dubrovniku i na Hvaru, život izgubio u Porscheu na Mallorci

Njemački poduzetnik i suosnivač popularnog lanca restorana L'Osteria Klaus Rader tragično je preminuo 9. listopada u dobi od 63 godine nakon teške nesreće tijekom automobilskog relija na Mallorci.

Njegova iznenadna smrt potresla je obitelj, prijatelje i poslovne suradnike poduzetnika, koji je samo nekoliko mjeseci ranije sa suprugom uživao na hrvatskoj obali, piše Dnevnik.hr.

Rader je ovoga ljeta sa suprugom Viktorijom, poznatom influencericom koju na Instagramu prati oko 640 tisuća ljudi, boravio u Hrvatskoj. Par je posjetio Dubrovnik i Hvar, a fotografije njihova ljetovanja pokazivale su trenutke odmora i uživanja na Jadranu.

Njihova ljetna putovanja danas imaju posebno emotivno značenje jer je poduzetnik samo nekoliko mjeseci poslije izgubio život u nesreći koja se dogodila tijekom njegove velike strasti – automobilskih utrka.

Tragedija se dogodila na reliju 550 Challenge Mallorca, kada je Rader svojim Porscheom 911 GT3 RS na planinskoj cesti između Pollençe i Lluca iz zasad neutvrđenog razloga sletio s ceste i završio u provaliji.