Preminuo je Neven Frangeš, jedan od najistaknutijih hrvatskih jazz-pijanista, skladatelja, aranžera i glazbenih pedagoga, umjetnik čija je karijera tijekom više od pola stoljeća ostavila dubok trag u hrvatskom jazzu, kazalištu, filmu i glazbenom obrazovanju.

Rođen 8. siječnja 1951. u Zagrebu, Frangeš je preminuo u 76. godini života, piše glazba.hr.

Bio je predsjednik, a kasnije i član Upravnog odbora glazbene nagrade Porin; predsjednik Hrvatske udruge istaknutih glazbenika te član glavnog odbora Hrvatske glazbene unije.

Njegov glazbeni put počeo je vrlo rano. Uz klasično glazbeno obrazovanje, još je kao dječak pokazivao snažnu sklonost jazzu i improvizaciji, a već s 14 godina prvi put nastupio je sa sastavom Boška Petrovića. Bio je to početak suradnje i prijateljstva koje će obilježiti velik dio njegova umjetničkog puta.

Hrvatska jazz-scena

Frangeš je tijekom desetljeća postao jednom od ključnih figura hrvatske jazz-scene. Nastupao je s nizom najznačajnijih domaćih i svjetskih jazz-glazbenika, među kojima su, uz Boška Petrovića, bili Damir Dičić, Miljenko Prohaska, Art Farmer, Niels-Henning Ørsted Pedersen, Martin Drew, Ernie Wilkins, Toots Thielemans, Lou Donaldson, Clark Terry, Chet Baker i Bob Mover.

Frangešov glazbeni senzibilitet nikada nije bio ograničen isključivo na jazz. Od kraja šezdesetih i tijekom sedamdesetih godina surađivao je i s rock-glazbenicima. Posebno je značajna njegova suradnja s Dragom Mlinarcem. Sudjelovao je kao producent, aranžer i izvođač na tri njegova studijska albuma, ostavivši snažan trag na Mlinarčevu zvuku toga razdoblja.

Dubrovačke ljetne igre

S Dubrovačkim ljetnim igrama bio je povezan više od tri desetljeća – kao skladatelj, izvođač, producent, a potom i ravnatelj glazbenog programa od 2004. do 2009. godine. Na Igrama je prvi put sudjelovao još 1972., kao student i izvođač scenske glazbe Pere Gotovca u Krležinu "Kristoforu Kolumbu" u režiji Georgija Para.

Nakon smrti Boška Petrovića preuzeo je i važnu ulogu u nastavku grožnjanske jazz-tradicije. Od 2011. vodio je Ljetnu jazz-školu u Grožnjanu te djelovao kao umjetnički ravnatelj međunarodnog festivala Jazz is Back! BP, nastavljajući prenositi jazz mlađim generacijama glazbenika. Tijekom dugogodišnjeg djelovanja primio je niz priznanja za svoj umjetnički rad.