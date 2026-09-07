Preminuo je Jure Puharić Beg. Glazbom je obilježio Makarsku, životom pomagao drugima

Makarane je u subotnje jutro rastužila vijest da je u 79. godini života preminuo Jure Puharić Beg, piše Makarska Danas. Trubač, glazbenik, pjevač, zabavljač, sportaš, hrvatski dragovoljac, samozatajni humanitarac... brojne su uloge obilježile njegove ovozemaljske dane.

Rođen je u težačkoj obitelji kao najmlađe dijete, uz sestru Anku i brata Antu Tonća Puharića, također trubača. Za tu obiteljsku ljubav prema trubi zasigurno je "kriv" otac Jure, koji je svirao u Gradskoj glazbi Makarska. O tome koliki je glazbeni talent bio najbolje svjedoči činjenica da je svoj prvi javni nastup za proslavu Nove godine odradio kada mu je bilo samo 10 godina, i to u društvu pokojnoga Joška Buble. Kao član VIS-a Mladi batali (sadašnji Magazin) s Nenadom Vilovićem, Jasminom Stavrosom, Željkom Baričićem i ostalima odsvirao je brojne hitove, uključujući i veliki hit s Đorđijem Peruzovićem "Di si bija kad je grmilo".

U njegovoj glazbenoj karijeri ostaje zapisana i pobjeda na Splitskom festivalu 1975. godine sa VIS Fortunom i skladbom "Ferata". Povratkom u Makarsku Jure Puharić okuplja ekipu mladih glazbenika – Tonća Jakšu, Vatru Zrnu, Branka Vukovića, Zorana Jankovića i Stipu Vidaka u grupu Makarska. koja postaje kamen temeljac makarske glazbene scene.

Dražen Bogdanović, Robert Puharić, Ivo Babić, braća Damir i Igor Gojak samo su neka od imena koja je Jure Puharić kao mlade "regrutirao" u gažerske vode, u kojima i danas uspješno plove. Stoji Jure Beg i iza osnutka svog glazbenog sastava s Tonćem Jakšom, Draženom Bogdanovićem, Dadom Slivarom i najdražom mu članicom postave, kćeri Tanjom Topić. Svoj je glazbeni trag ostavio i u Gradskoj glazbi Makarska, muškom zboru Franjevačkog samostana te u klapi "Srdela", piše Makarska Danas.