Preminuo je Ivan Koprić, dugogodišnji profesor i donedavni dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Vijest o njegovoj smrti objavio je Pravni fakultet, koji se od istaknutog znanstvenika i profesora oprostio emotivnom porukom.

Više od 35 godina posvetio Pravnom fakultetu

Ivan Koprić rođen je 6. siječnja 1965. godine u Vrbovcu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1987. godine, a tijekom studiranja dvaput je nagrađen Rektorovom nagradom. Na zagrebačkom Pravnom fakultetu zaposlio se 1990. godine, na Katedri za upravnu znanost. Tijekom dugogodišnje akademske karijere napredovao je do redovitog profesora u trajnom zvanju, a od 2021. do 2026. godine obnašao je dužnost dekana.

Fakultet se oprostio od profesora

S Pravnog fakulteta istaknuli su njegov izniman doprinos razvoju hrvatske upravne znanosti, kao i brojnim generacijama studenata kojima je prenosio svoje znanje. Osim znanstvenim i nastavnim radom, Koprić se bavio i književnošću, osobito pjesništvom. Iza sebe je ostavio bogat znanstveni opus te značajan doprinos raspravama o reformi javne uprave, decentralizaciji i lokalnoj samoupravi u Hrvatskoj.