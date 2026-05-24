Preminuo Ivo Bego, jedna od velikih Hajdukovih legendi

Preminuo je Ivo Bego, jedno od imena koje pripada starijoj, ali duboko upisanoj Hajdukovoj povijesti. U bijelom dresu proveo je deset godina, od 1955. do 1965., a za splitski klub odigrao je ukupno 253 utakmice i postigao 14 pogodaka.

Iako brojke ostaju važan dio njegove nogometne biografije, Ivo Bego u Hajdukovoj povijesti nije ostao zapamćen prvenstveno po golovima. Bio je igrač obrane, najčešće lijevi ili desni bek, poznat po borbenosti, čvrstini i karakteru koji se u Splitu posebno cijeni. Pripadao je generaciji nogometaša koja je Hajdukov dres nosila u vremenu kada se za klub igralo s posebnom vrstom odgovornosti i ponosa.

Bego je s Hajdukom osvojio prvenstvo 1955. godine, a tijekom desetljeća provedenog među “bijelima” stekao je status igrača kojega su navijači pamtili po oštrini, hrabrosti i beskompromisnom pristupu. Veći dio karijere proveo je u zadnjoj liniji, gdje je njegov zadatak bio zaustavljati protivnike, čuvati leđa suigračima i donositi onu vrstu sigurnosti koja se često ne vidi u statistici, ali se dobro pamti među onima koji su gledali utakmice.

Nakon završetka igračke karijere nije se udaljio od Hajduka. Ostao je vezan uz klub i Poljud, a među navijačima je godinama uživao status istinske hajdučke figure i čovjeka koji nije bio samo bivši igrač, nego dio identiteta kluba i grada.