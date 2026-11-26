U Zagrebu je u četvrtak, 26. studenoga 2026. godine, u 67. godini života preminuo istaknuti hrvatski filmski producent Igor A. Nola, izvijestio je Hrvatski audiovizualni centar (HAVC).

Od njega se oprostio ravnatelj HAVC-a Chris Marcich, istaknuvši njegovu energiju, nesebično dijeljenje znanja i spremnost na pomoć kolegama.

„Teško je o Igoru govoriti u prošlom vremenu“, poručio je Marcich.

Predsjednik Hrvatske udruge producenata Hrvoje Osvadić opisao je Nolu kao jednog od pionira hrvatskog producentskog posla, zaslužnog za dolazak velikih svjetskih produkcija u Hrvatsku.

Bogata međunarodna karijera

Nola je od 1994. do 1998. vodio produkciju makedonskog Vardar filma, a sudjelovao je u realizaciji filmova Dobrodošli u Sarajevo i Mirotvorac.

Među međunarodnim projektima na kojima je radio izdvajaju se Diana, Ibiza, Hitman's Wife's Bodyguard, Speak No Evil i Clayface, kao i nagrađivana televizijska serija McMafia.

Velik doprinos hrvatskoj kinematografiji

Uz komercijalne produkcije, njegovao je suradnju s nezavisnim filmskim autorima, među kojima je bio islandski redatelj Rúnar Rúnarsson. Njihova suradnja obuhvatila je filmove Vrapci, Jeka i Kad svane dan.

Svojim je radom pridonio međunarodnoj afirmaciji hrvatskih filmskih profesionalaca i prepoznavanju Hrvatske kao atraktivne destinacije za snimanje svjetskih filmskih i televizijskih projekata.