Preminuo imotski novinar i kantautor. Prije mjesec dana mu umrla i supruga

Imotski se danas oprašta od svog sugrađanina Marija Ćužića, novinara, fotoreportera, kantautora i velikog zaljubljenika u rodni grad, koji je preminuo u 56. godini života.

Kolege i prijatelji pamtit će ga kao profesionalca, čovjeka vedrog duha i neiscrpne energije, zaljubljenika u fotografiju, putovanja i hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Ipak, iznad svega volio je Imotski i Imotsku krajinu, kojima se uvijek vraćao i kojima je ostao trajno odan. Mario je jako volio svoj grad, a u mladisti je bio član i Hrvatskog puhačkog orkestra Gradske glazbe Imotski.

Svoju ljubav prema rodnom gradu pretočio je i u glazbu. Kao kantautor napisao je pjesmu "Imotski moj grade", koja je tijekom godina osvojila srca brojnih slušatelja Radio Imotskog i postala prepoznatljiv izraz njegove privrženosti zavičaju.

Vijest o njegovoj smrti posebno je bolna jer dolazi svega mjesec i pol nakon smrti njegove supruge Inge Ćužić, koja je preminula 2. lipnja ove godine u 55. godini života.

Odlazak supruge duboko ga je pogodio, no i u tim teškim trenucima nastojao je zadržati optimizam. Na društvenim mrežama dijelio je uspomene na njihov zajednički život i brojna putovanja, a s posebnom emocijom prisjećao se odlaska u Moskvu tijekom Svjetskog prvenstva 2018. godine, gdje su zajedno bodrili hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

Marijev odlazak ostavlja veliku prazninu među njegovim kolegama, prijateljima i svim Imoćanima koji su ga poznavali ili pratili njegov rad. Njegove fotografije, novinarski zapisi, pjesme i iskrena ljubav prema rodnom gradu, ali posebno prema glazbi ostat će trajna uspomena na čovjeka koji je Imotski nosio u srcu gdje god se nalazio, piše Radio Imotski.