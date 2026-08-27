Preminuo hrvatski paraolimpijac Albin Vidović

Hrvatski parasport zavijen je u crno. Preminuo je Albin Vidović, istaknuti bjelovarski paraolimpijac i uspješni atletičar koji je tijekom svoje sportske karijere predstavljao Hrvatsku na najvećim međunarodnim natjecanjima.

Vidović se natjecao u atletskim bacačkim disciplinama, a jedan od vrhunaca njegove karijere bio je nastup za hrvatsku reprezentaciju na Paraolimpijskim igrama u Londonu 2012. godine. Hrvatsku je predstavljao i na Svjetskom prvenstvu.

Svojim sportskim rezultatima, predanošću i upornošću ostavio je značajan trag u hrvatskom parasportu. Njegov sportski put bio je i primjer snage volje te ustrajnosti u svladavanju životnih prepreka.

„S tugom smo primili vijest o preminuću Albina Vidovića, istaknutog bjelovarskog paraolimpijca. Njegovi sportski uspjesi i upornost ostavili su neizbrisiv trag u hrvatskom parasportu. Bio je primjer kako se snagom volje mogu nadvladati životne prepreke. Počivao u miru“, stoji u oproštajnoj poruci.

Posljednji ispraćaj Albina Vidovića održat će se u ponedjeljak, 31. kolovoza 2026. godine, u 12 sati na groblju Borik.