Preminuo hrvatski branitelj Đuro Vitković, bivši zatočenik logora Morinj

U 54. godini života preminuo je Đuro Vitković, hrvatski branitelj, dragovoljac Domovinskog rata, bivši zatočenik logora Morinj i predsjednik UHBDR-a Dubrovnik. Od njega se emotivnom objavom na društvenim mrežama oprostio dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

„S tugom sam primio vijest da nas je u svojoj 54. godini napustio Đuro Vitković, hrvatski branitelj, dragovoljac, zatočenik logora Morinj i predsjednik UHBDR-a Dubrovnik”, napisao je Franković.

Istaknuo je kako je Vitković bio čovjek koji je stao u obranu Hrvatske u najtežim trenucima, a čiji je život obilježilo i zatočeništvo u logoru Morinj.

„Morinj ostaje bolna rana hrvatskog naroda. Mjesto patnje, ponižavanja i zlostavljanja hrvatskih branitelja i civila. Iza tog imena stoje ljudi, njihove obitelji i posljedice koje se nose dugo nakon izlaska na slobodu. Zato o Morinju moramo govoriti jasno, bez umanjivanja zločina i bez prešućivanja odgovornosti”, poručio je.

Naglasio je i važnost očuvanja sjećanja na stradanja zatočenika te nastavka borbe za pravdu.

„Naša obveza prema Đuru i svim zatočenicima jest čuvati istinu i ustrajati u zahtjevu za pravdom. Dok nas svjedoci tih strahota napuštaju, naša odgovornost postaje još veća. Njihova patnja ne smije biti zaboravljena, a njihova žrtva svedena na prigodne riječi”, istaknuo je Franković.

Na kraju je izrazio sućut Vitkovićevoj obitelji, prijateljima i suborcima.

„Hvala ti, Đuro, za slobodu koju danas živimo. Počivao u miru Božjem. Neka ti je laka hrvatska zemlja koju si branio”, zaključio je dubrovački gradonačelnik.