Preminuo holivudski glumac i zvijezda filma 'Pobješnjeli Max'

Holivudski glumac i nekadašnja pop senzacija Mike Preston preminuo je u 94. godini. Od njega se opraštaju brojni obožavatelji, a vijest o smrti glumca, čije je pravo ime bilo Jack C. Davis, potvrdila je njegova supruga Josie Preston, a prenosi Daily Star.

Preston je najpoznatiji po ulozi Pappagalla u filmu Mad Max 2 (hrv. Pobješnjeli Max 2): The Road Warrior iz 1981. godine, no mnogi zaboravljaju da je prije glumačke karijere bio vrlo uspješan pjevač i jedna od popularnijih pop zvijezda svog vremena. Preminuo je u ponedjeljak, 8. lipnja, no vijest o njegovoj smrti objavljena je tek sada. Njegova supruga potvrdila je tužnu vijest za Variety, ali nije otkrila uzrok smrti, prenosi Net.hr.

Rođen je u Londonu, a otkrio ga je agent i glazbeni producent Denis Preston. Prvi singl, A House, A Car And A Wedding Ring, objavio je 1958. godine za izdavačku kuću Decca Records. Nakon nekoliko uspješnih pop hitova u Ujedinjenom Kraljevstvu preselio se u Australiju, gdje je nastupao kao pjevač u noćnim klubovima. Krajem 1960-ih okrenuo se televiziji i glumi. Godine 1968. redovito je vodio emisiju In Melbourne Tonight, a od 1976. do 1977. bio je voditelj obnovljene verzije kviza Celebrity Game. Zanimljivo, manje od deset godina prije toga u istoj je emisiji gostovao kao natjecatelj.

Bogata karijera

Prvu veliku televizijsku ulogu dobio je 1972. godine kao viši detektiv Bob Delaney u kriminalističkoj seriji Homicide. Nakon godinu dana napustio je seriju i pridružio se sapunici Bellbird, u kojoj je od 1974. do 1976. glumio oca Johna Kramera. Tijekom karijere gostovao je i u brojnim poznatim serijama, među kojima su A-Team, Airwolf, Scarecrow and Mrs. King, Alien Nation, Ellen i Highlander.

Vrhunac karijere doživio je početkom 1980-ih zahvaljujući ulozi Pappagalla, vođe zajednice koja upravlja naftnom rafinerijom u filmu Mad Max 2: The Road Warrior. Njegov lik u početku djeluje kao protivnik, no kasnije postaje važan saveznik glavnog junaka Maxa Rockatanskog, kojeg je utjelovio Mel Gibson (70).

Za ulogu u filmu The Last of the Knucklemen 1979. godine nominiran je za nagradu AACTA za najboljeg glavnog glumca, a osvojio je i dvije australske televizijske nagrade Logie za najpopularniju mušku televizijsku osobnost u Victoriji, 1969. i 1970. godine.