Preminuo Goran Bare

Preminuo je Goran Bare (61). Tužnu vijest su za Večernji su potvrdili Mario Rašić i Alen Tibljaš. Članovi benda našli su ga danas oko 13 sati kako beživotno leži u svom stanu. Nažalost, Goran više nije disao. Njih dvojica su ga posljednjih pet godina pokušali nagovoriti na liječenje i suočavanje sa zdravstvenim problemima. Bezuspješno.

Glazbenik je, podsjetimo, nedavno odveden s pozornice i nije mogao nastaviti koncert u Makarskoj. Bubnjar Majki i menadžer benda Alen Tibljaš tada je za 24 sata je rekao kako je Goran sada dobro.

- Nije ono što obično ljudi pomisle, sad je sve u redu, kratko je poručio. Podsjetimo, snimka početka koncerta objavljena je na stranici Pod Biokovom.

"Goran Bare večeras na festivalu 'Modro i zeleno' u Makarskoj nije uspio odraditi ni prvu pjesmu. Nakon izlaska na pozornicu, nastup je ubrzo prekinut, uz veliku podršku publike koja ga je ispratila pljeskom", navodi se u objavi koju prati videosnimka na kojoj mu članovi tima pomažu pri silasku s pozornice u Parku fra Jure Radića. Nakon toga je na stranicama benda Goran Bare i Majke izdano i službeno priopćenje. "Nažalost, Goran sinoć nije bio dobro. Na pozornicu je izašao sa željom da nastupi za publiku koja ga je došla podržati, ali tijelo i glas nisu dali. Iskreno se ispričavamo svima koji su sinoć došli u Makarsku i zahvaljujemo na razumijevanju, toplini i podršci koju su pružili Goranu i bendu. To nam puno znači. Isprike i zahvale na razumijevanju upućujemo i organizatorima, Turističkoj zajednici grada Makarske i Gradu Makarska. Sada je najvažnije da Goran bude dobro. Pred nama je dvomjesečna pauza koju ćemo posvetiti odmoru i oporavku, vraćamo se u prosincu i ponovno družimo uz glazbu. Hvala svima", stoji u objavi.

Inače, Goran Bare je već s dvanaest godina znao da je glazba njegov poziv. S prijateljem Marinom Pokrovcem osniva "Duo debili", a krajem 1984. i kultne Majke. Sirova energija i beskompromisni nastupi brzo su im donijeli status benda o kojem se priča, a suradnja s nezavisnim izdavačem Zdenkom Franjićem otvorila im je vrata scene. Debitantski album "Razum i bezumlje" iz 1990. godine kritika je proglasila rock albumom godine i sve je bilo spremno za veliki proboj. No, tada se sudbina okrutno poigrala. U teškoj nesreći poginuo je gitarist Marin Pokrovac, a rat rasipa originalnu postavu. Bare se seli u Zagreb i tone sve dublje u pakao heroina, no ne odustaje od glazbe. Okuplja nove Majke i snima albume "Razdor" i "Milost", ali ključni trenutak događa se sredinom devedesetih.

U prosincu 1995. od predoziranja umire njegova supruga Mirjana, samo nekoliko mjeseci nakon što je on završio liječenje od ovisnosti. Taj životni slom i neizrecivu bol pretočio je u stihove albuma "Vrijeme je da se krene", komercijalno najuspješnijeg izdanja Majki koje ga je lansiralo u orbitu i predstavilo široj publici. Pjesme poput "Mene ne zanima" i "A ti još plačeš" postale su trajne himne generacije. Nakon raspada Majki 2000. godine, Bare je s Plaćenicima snimio Porinom nagrađeni solo album "Izgubljen i nađen" s hitom "Put ka sreći". Ipak, nakon osam godina stanke, Majke se ponovno okupljaju i 2011. objavljuju remek-djelo "Teške boje", album koji im je donio čak šest Porina i potvrdio Baretov status jednog od najvažnijih rock autora regije. Njegova borba s demonima, pretočena u stihove i rifove, ostaje neizbrisiv trag na glazbenoj sceni.