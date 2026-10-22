Preminuo glumac Tom Skerritt

Američki glumac Tom Skerritt, poznat po ulogama u filmovima "Top Gun" i "Alien", preminuo je u 93. godini. Skerritt je umro prirodnom smrću u srijedu, a vijest je potvrdila njegova obitelj, piše Bild.

Oproštaj obitelji

Vijest o smrti za medije je potvrdila njegova obitelj. "Srca su nam slomljena zbog ovog gubitka", stoji u njihovoj izjavi. "Svijet ga je poznavao po izvanrednoj glumačkoj karijeri, a mi po humoru, znatiželji, mudrosti, velikodušnosti i ljubavi koju je unio u naše živote."

Obitelj je dodala da je Skerritt bio posvećen mašti, kreativnosti i pripovijedanju. Istaknuli su i da su mu bili važni veterani, priroda i podrška drugima da pronađu vlastiti način izražavanja.

Karijera duga šest desetljeća

Skerrittova karijera trajala je više od 60 godina. Istaknuo se 1970. u ratnoj satiri "M*A*S*H" Roberta Altmana, gdje je glumio jednog od buntovnih vojnih kirurga, Dukea Forresta. Devet godina kasnije glumio je u znanstvenofantastičnom klasiku "Alien" Ridleyja Scotta, u kojem je igrao kapetana Dallasa, zapovjednika svemirskog broda Nostromo.

Uloga po kojoj ga pamti najšira publika uslijedila je 1986. u filmu "Top Gun". Utjelovio je zapovjednika Mikea "Vipera" Metcalfa, glavnog instruktora u elitnoj pilotskoj školi koji je obučavao mladog Petea "Mavericka" Mitchella, lika kojeg je igrao Tom Cruise.

Skerritt je ostvario uspjeh i na televiziji. Za ulogu šerifa Jimmyja Brocka u seriji "Picket Fences", o gradiću s neobičnim slučajevima, 1993. je osvojio nagradu Emmy za najboljeg glavnog glumca u dramskoj seriji. Za istu je ulogu bio nominiran i sljedeće godine.

Prije glumačke karijere Skerritt, koji je rodom iz Detroita, služio je u američkom ratnom zrakoplovstvu. Kasnije se posvetio i radu s ratnim veteranima, piše Index.