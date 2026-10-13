Preminuo glumac iz kultne serije, imao je samo 34 godine

Američki glumac RJ Mitte, kojeg je svjetska publika upoznala kao Waltera Whitea Jr. u popularnoj seriji „Breaking Bad”, preminuo je u 34. godini života. Vijest o njegovoj smrti potvrdili su njegovi predstavnici, koji su za PEOPLE potvrdili da je riječ bila o samoubojstvu. Osim po glumačkoj karijeri, Mitte će ostati zapamćen i po dugogodišnjoj borbi za prava osoba s invaliditetom.

Filmski i televizijski svijet oprašta se od RJ-a Mittea, glumca koji je zahvaljujući ulozi u jednoj od najuspješnijih televizijskih drama stekao međunarodnu prepoznatljivost.

Mitte je preminuo u ponedjeljak, 12. listopada, u Brownsvilleu u američkoj saveznoj državi Teksas.

Prema informacijama koje je objavio Associated Press, sutkinja okruga Cameron Cyndi Hinojosa potvrdila je da je glumac proglašen mrtvim oko 13.30 sati po lokalnom vremenu, na lokaciji za koju se vjeruje da je njegov dom.

Obitelj i suradnici opraštaju se od poznatog glumca

Vijest o smrti potvrdili su Mitteovi predstavnici, koji su u priopćenju izrazili duboku tugu zbog gubitka glumca, humanitarca i zagovornika prava osoba s invaliditetom.

Istaknuli su njegov doprinos glumačkoj industriji, ali i predanost promicanju jednakih mogućnosti za osobe koje žive s različitim oblicima invaliditeta.

Predstavnici su zamolili javnost i medije da poštuju privatnost obitelji u ovim teškim trenucima.

Proslavio se ulogom sina Waltera Whitea

RJ Mitte najpoznatiji je po ulozi Waltera Whitea Jr., poznatog i kao Flynn, u nagrađivanoj američkoj seriji „Breaking Bad”.

U seriji je glumio sina glavnog lika Waltera Whitea, kojeg je utjelovio Bryan Cranston, te Skyler White, koju je glumila Anna Gunn.

Serija se prikazivala od 2008. do 2013. godine, a tijekom pet sezona postala je jedan od najhvaljenijih televizijskih projekata svojega vremena.

Osvojila je ukupno 16 nagrada Emmy, među kojima i dvije za najbolju dramsku seriju.

Mitte je bio dio glumačke postave koja je 2014. godine osvojila nagradu Screen Actors Guild za najbolju glumačku postavu u dramskoj seriji.

Njegov lik imao je važnu ulogu u prikazu obiteljskih odnosa i posljedica odluka glavnog junaka, a Mitteova izvedba ostavila je snažan dojam na gledatelje.

Vlastito iskustvo pretočio u borbu za prava drugih

Posebnu važnost njegovoj ulozi davala je činjenica da je Mitte, baš kao i Walter White Jr., živio s cerebralnom paralizom.

Glumac je tijekom karijere otvoreno govorio o svojem iskustvu, izazovima s kojima se susretao i važnosti ravnopravnog predstavljanja osoba s invaliditetom u filmskoj i televizijskoj industriji.

Popularnost koju je stekao zahvaljujući seriji „Breaking Bad” iskoristio je kako bi skrenuo pozornost na potrebu za većom uključenošću i jednakim prilikama.

Njegov angažman nije ostao ograničen samo na javne nastupe.

Bio je ambasador organizacija United Cerebral Palsy i Shriners Children’s, a obnašao je i dužnost predsjednika zaklade The Mitte Foundation, koja podupire humanitarne i društveno korisne projekte.

Kroz svoj rad nastojao je mijenjati stereotipe i potaknuti veću zastupljenost osoba s invaliditetom u javnom životu.

Nastavio je glumiti i nakon završetka serije

Iako ga je uloga u „Breaking Badu” obilježila, Mitte je nastavio graditi karijeru i nakon završetka serije.

Pojavljivao se u televizijskim projektima poput „Switched at Birth”, „Now Apocalypse” i „The Guardians of Justice”.

Zapaženu glavnu ulogu ostvario je i u filmu „Triumph” iz 2021. godine, u kojem je glumio srednjoškolca s cerebralnom paralizom koji se želi dokazati kao hrvač.

Uloga je bila posebno povezana s temama koje je Mitte zastupao i izvan glumačkog posla – upornošću, samostalnošću i prevladavanjem društvenih prepreka.

Među njegovim novijim filmskim angažmanima bili su i „Love Me Dead” te „Westhampton”.

Sudjelovao je i u animiranom edukativnom projektu posvećenom pravima i uslugama podrške osobama s intelektualnim teškoćama.

Nedavno predstavio svoj novi film

Mitte je do posljednjih dana bio profesionalno aktivan.

Jedan od njegovih najnovijih projekata bio je nezavisni film „Talking to Strangers”, u kojem je ostvario glavnu ulogu uz Lin Yin.

Film je predstavljen na projekciji održanoj 30. rujna u kinu Fine Arts Theatre na Beverly Hillsu, manje od dva tjedna prije njegove smrti.

Njegov iznenadni odlazak tako je prekinuo karijeru glumca koji je nastavio raditi na novim projektima i nakon velikog televizijskog uspjeha.

Ostavio trag daleko izvan televizijskih ekrana

RJ Mitte rođen je 21. kolovoza 1992. godine u Jacksonu, u američkoj saveznoj državi Mississippi.

Iako je slavu stekao zahvaljujući glumi, velik dio života posvetio je aktivizmu i humanitarnom radu.

Njegova priča pokazala je koliko je važno da osobe s invaliditetom dobiju priliku predstavljati vlastita iskustva na televiziji i filmu, ali i sudjelovati u stvaranju sadržaja koji oblikuju javnu percepciju.

Smrt RJ-a Mittea u 34. godini velik je gubitak za njegove bližnje, kolege i brojne obožavatelje serije „Breaking Bad”.

Iza sebe je ostavio prepoznatljive glumačke uloge, ali i nasljeđe zagovaranja dostojanstva, uključivosti i jednakih mogućnosti.

Ako se suočavate s depresijom, osjećajem beznađa ili suicidalnim mislima, nemojte ostati sami sa svojim problemima. Razgovor s bliskom osobom ili stručnjakom za mentalno zdravlje može biti prvi korak prema oporavku. U Splitu se za stručnu pomoć možete obratiti Klinici za psihijatriju KBC-a Split ili svom liječniku obiteljske medicine. U slučaju akutne psihičke krize, suicidalnih misli uz namjeru samoozljeđivanja ili neposredne opasnosti, odmah nazovite 112 ili 194 ili se javite hitnoj medicinskoj službi. Potražiti pomoć znak je hrabrosti, a ne slabosti. Niste sami.