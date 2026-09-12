Preminuo dr. Nenad Javornik

Prim. dr. sc. Nenad Javornik, dr. med. rođen je 22. ožujka 1944. godine u Zagrebu.

Dužnost izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa preuzeo je 1991. godine, u vrijeme početka Domovinskog rata i stvaranja samostalne Republike Hrvatske, a obnašao ju je do kraja 2013. godine. Hrvatski Crveni križ vodio je kroz ratno razdoblje i najveću humanitarnu krizu u njegovoj povijesti, proces osamostaljenja i međunarodnog priznanja te godine poslijeratne obnove i daljnjeg razvoja organizacije. Po struci liječnik, specijalist neurologije i psihijatrije, prim. dr. sc. Nenad Javornik, dr. med. svoje je medicinsko znanje i iskustvo tijekom profesionalnog života povezivao s humanitarnim djelovanjem.

Tijekom Domovinskog rata Hrvatski Crveni križ imao je iznimno važnu ulogu u pružanju pomoći stotinama tisuća prognanika, izbjeglica i drugih osoba pogođenih ratom. U okolnostima velikih ljudskih stradanja i raseljavanja stanovništva organizirao je prihvat i zbrinjavanje, distribuciju humanitarne pomoći, psihosocijalnu podršku, aktivnosti Službe traženja i obnavljanja obiteljskih veza te brojne druge oblike pomoći stanovništvu. Istodobno je Hrvatski Crveni križ davao važan doprinos zdravstvenom sustavu i drugim službama uključenima u odgovor na posljedice rata.

Razdoblje u kojem je prim. dr. sc. Nenad Javornik, dr. med. bio na čelu Hrvatskog Crvenog križa obilježilo je i osamostaljenje Hrvatskog Crvenog križa te puno uključivanje u Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Međunarodni odbor Crvenog križa priznao je Hrvatski Crveni križ 25. kolovoza 1993. godine. Dva mjeseca poslije, 25. listopada 1993. godine, Hrvatski Crveni križ primljen je u Međunarodnu federaciju društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, čime je potvrđen njegov položaj samostalnog nacionalnog društva unutar Međunarodnog pokreta.

U godinama nakon Domovinskog rata prim. dr. sc. Nenad Javornik, dr. med. vodio je Hrvatski Crveni križ kroz razdoblje daljnje izgradnje i razvoja. Unaprjeđivani su postojeći i razvijani novi programi i područja djelovanja, od pripreme i odgovora na krizne situacije, zdravstvenih i socijalnih programa i Službe traženja do spašavanja života na vodi te upozoravanja na opasnost od mina. Hrvatski Crveni križ pritom je nastavio jačati svoje kapacitete za odgovor na potrebe ljudi u Hrvatskoj, ali i za sudjelovanje u međunarodnim humanitarnim aktivnostima.

Veliku važnost pridavao je međunarodnoj suradnji i položaju Hrvatskog Crvenog križa unutar Međunarodnog pokreta. Tijekom njegova mandata razvijana je suradnja s Međunarodnim odborom Crvenog križa, Međunarodnom federacijom društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te brojnim nacionalnim društvima diljem svijeta.

Za dugogodišnji doprinos humanitarnom radu i razvoju Hrvatskog Crvenog križa primio je niz priznanja i odlikovanja u zemlji i inozemstvu.

Prim. dr. sc. Nenad Javornik, dr. med. vodio je Hrvatski Crveni križ u vremenu velikih povijesnih promjena, od najtežih dana Domovinskog rata, osamostaljenja i međunarodnog priznanja Hrvatskog Crvenog križa do njegove poslijeratne izgradnje i razvoja. Više od dva desetljeća svojega profesionalnog i humanitarnog djelovanja ugradio je u Hrvatski Crveni križ, ostavljajući dubok trag u organizaciji i među ljudima s kojima je radio.

Hrvatski Crveni križ s poštovanjem i zahvalnošću čuva uspomenu na prim. dr. sc. Nenada Javornika, dr. med. i njegov dugogodišnji doprinos Hrvatskom Crvenom križu i humanitarnom djelovanju.