Preminuo dječak (3) nakon pada s prozora. Iz Zavoda objasnili jesu li ranije postupali prema obitelji

U Splitu se rano jutros dogodila strašna tragedija. Trogodišnji dječak preminuo je nakon pada s prozora u središtu grada, javlja reporterka Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić.

Policija je izvijestila kako je oko 7 sati zaprimljena informacija da je pronađeno ozlijeđeno dijete. Djelatnici hitne odveli su ga na pružanje liječničke pomoći. Nažalost, ozljede su bile preteške. Dijete je prema informacijama iz KBC-a Split u bolnicu stiglo bez znakova života i unatoč reanimaciji, liječnici mu nisu uspjeli pomoći.

"Iskazujem duboku i iskrenu sućut članovima obitelji u povodu ovog nemilog događaja u kojem je stradalo dijete. U odnosu na obitelj djeteta nisu poduzimane mjere obiteljskopravne zaštite od strane Područnog ureda Split. Dijete je bilo korisnik prava na inkluzivni dodatak. Stručni radnici Hrvatskog zavoda, odnosno Područnog ureda Split, stoje na raspolaganju obitelji", rekla je Milena Drlje, čelnica Zavoda za socijalni rad ŽSD.