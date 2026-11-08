Preminuo Đevad Prekazi, legendarni nogometaš Hajduka

Umro je Đevad Prekazi. Vijest je večeras stigla u Split, gdje je ostavio velik pečat u jednoj i pol sezoni koliko je nosio bijeli dres - od 1983. do 1985. godine. Preminuo je u 70. godini života. Prekazi je 2023. godine doživio moždani udar od kojeg se uspješno oporavio. Međutim, prošle godine pretrpio je još jedan moždani udar, koji je ostavio posljedice na njegovo zdravstveno stanje.

U Split je došao kao zvijezda beogradskog Partizana i davna želja splitskih “bijelih” pogotovo Biće Mladinića koji je s njim u momčadi kao vezistom beogradskih “crno-belih” osvojio titulu prvaka 1978.

Sa Hajdukom Prekazi nije osvojio prvenstvo, ali jest Kup u finalu protiv “Crvene Zvezde” 1984.

Bila je to utješna titula tada moćnog Hajduka pod vodstvom Pere Nadoveze, kada se brodilo na tri fronta, u prvenstvu, Kupu koji je osvojen i u europskom Kupu UEFA kada se umalo u polufinalu prošlo velikog Tottenhama.

A upravo ta utakmica na londonskom White Hart Laneu, bila je rapsodija Prekazijevog talenta i moći.

Bio je igrač utakmice, pogodio i gredu svojim razornim udarcem.

Nije mogao nastupiti Slišković, ozlijedio se par kola prije i Zlatko Vujović, sve su naše nade spale na Đevada Prekazija, a on uzvratio povjerjenje u najboljem svijetlu.

“Znam da vam je dolje u Splitu Ivić pojam, ali Biće Mladinić je bio najbolji trener u bivšoj državi”, kazao nam je u nedavnom intervjuu.

Volio je Prekazi Mladinića, a i naš Biće njega.

Adio Đevade pamtit ćemo te, još se od tvog udarca trese greda u Londonu.

Eee, da je onda ušlo...