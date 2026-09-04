Preminuo Denis Gotovac 'Rambo', poznati splitski navijač Hajduka

Preminuo je Denis Gotovac, među Splićanima poznatiji kao Rambo, hrvatski vojnik i veliki navijač Hajduka. Imao je 60 godina.

Vijest o njegovoj smrti iznenadila je brojne Splićane koji su ga poznavali ili susretali na gradskim ulicama. Rambo je bio dobro poznato lice u Splitu, a posebno među navijačima Hajduka.

Mnogi ga pamte i po tome što se gradom često kretao biciklom, ostavljajući dojam čovjeka u vrlo dobroj fizičkoj kondiciji, zbog čega je vijest o njegovu odlasku za mnoge stigla potpuno neočekivano.

Prema informacijama objavljenima u osmrtnici, Gotovac je posljednji ispraćaj imao u krugu obitelji i najbližih.

„Tiho je sahranjen u krugu svojih najmilijih na groblju Lovrinac“, navedeno je u osmrtnici.