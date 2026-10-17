Preminuo član kultnog hrvatskog benda Plava trava zaborava

Hrvatska glazbena scena ostala je bez još jednog istaknutog glazbenika. Hrvoje Galeković Bibi, dugogodišnji bubnjar i jedan od originalnih članova kultnog sastava Plava trava zaborava, iznenada je preminuo u utorak, 13. listopada, u 73. godini života.

Tužnu vijest potvrdila je Hrvatska glazbena unija, a od glazbenika se na društvenim mrežama oprostio i njegov dugogodišnji kolega Dragutin Smokrović, član Plave trave zaborava.

'Zbogom dragi Bibi!', napisao je Smokrović uz obavijest o posljednjem ispraćaju prijatelja i kolege, piše tportal.

Posljednji ispraćaj održat će se u ponedjeljak, 19. listopada, u 12.40 sati na Krematoriju zagrebačkog Mirogoja.

Bio je dio originalne postave

Galeković je rođen 1954. godine, a na glazbenoj sceni djelovao je još od sedamdesetih. Bio je bubnjar sastava Hobo, s kojim je 1974. nastupio na poznatom festivalu Boom u Ljubljani, a tijekom karijere surađivao je s brojnim domaćim glazbenicima i sastavima.

Posebno važan dio njegova glazbenog puta bila je Plava trava zaborava, osnovana 1982. godine. Sastav je postao jedan od pionira country glazbe na ovim prostorima, a Galeković je sudjelovao u njegovim prvim velikim uspjesima.

Svirao je na albumima 'Live!', snimljenom 1984. u zagrebačkom Kulušiću, 'Country' iz 1985. te 'Hat Trick' iz 1987. godine.

Tijekom bogate karijere svirao je i s Grupom Marina Škrgatića, Staklenim zvonom, Gazdama i Paganini bandom, dok je posljednjih godina bio aktivan u sastavu JMT Selection.

'Hvala ti na glazbi, Bibi'

Od Galekovića se oprostila i Hrvatska glazbena unija, istaknuvši njegov doprinos zagrebačkoj i hrvatskoj glazbenoj sceni te brojne nastupe i snimke koje je ostavio iza sebe.

'Hvala ti na glazbi, Bibi. Počivao u miru', poručili su iz HGU-a.

Njegov odlazak posebno je pogodio kolege i prijatelje s kojima je tijekom desetljeća dijelio pozornice, glazbene projekte i uspomene, a brojne snimke na kojima je sudjelovao ostat će trajni dio domaće glazbene baštine.