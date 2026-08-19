Preminuo bubnjar legendarnog ZZ Topa

Glazbena scena oprašta se od još jedne velike rock-legende. Frank Beard, dugogodišnji bubnjar kultnog američkog sastava ZZ Top, preminuo je u ponedjeljak na svom ranču u Richmondu u Teksasu, gdje je bio pod palijativnom skrbi.

Vijest o njegovoj smrti potvrdio je Bob Merlis, glasnogovornik benda, ne navodeći točan uzrok smrti. Nakon Beardove smrti ZZ Top otkazao je nastupe u Salt Lake Cityju i Colorado Springsu, dok bi se turneja, prema trenutačnim planovima, trebala nastaviti krajem tjedna u Austinu.

Beardovo zdravstveno stanje posljednjih je godina bilo narušeno. Još 2002. godine podvrgnut je operaciji slijepog crijeva, a tijekom 2025. povukao se s dijela turneje. Novi razlog za zabrinutost pojavio se početkom kolovoza, kada je otkazan koncert u Hollywood Bowlu. Iako su se u početku spominjale neodređene prepreke, poslije je potvrđeno da je razlog bilo njegovo loše zdravstveno stanje.

Više od pola stoljeća u ZZ Topu

Frank Beard više je od pola stoljeća bio ritmičko srce ZZ Topa i jedan od ključnih ljudi prepoznatljivog zvuka benda.

Vrhunac svjetske popularnosti sastav je doživio tijekom osamdesetih godina. Album "Eliminator" i hitovi poput "Sharp Dressed Man" pretvorili su ZZ Top u jednu od najvećih rock-atrakcija tog vremena i ikone MTV generacije.

Velika slava, međutim, za Bearda je imala i svoju mračnu stranu. Godinama se borio s ovisnošću o teškim drogama, zbog čega se našao u ozbiljnim životnim problemima. Nakon stanke krajem sedamdesetih uspio se oporaviti i vratiti bendu upravo uoči razdoblja njegove najveće popularnosti.

ZZ Top je 2004. godine uvršten u Kuću slavnih rock'n'rolla, čime je potvrđen status jednog od najvažnijih američkih rock-bendova.

Nakon smrti basista Dustyja Hilla 2021. godine, Beard i gitarist Billy Gibbons nastavili su nastupati uz Elwooda Francisa. Beardovi zdravstveni problemi, međutim, posljednjih su godina sve više utjecali na njegove nastupe.

Život daleko od pozornice

Izvan reflektora i velikih koncertnih pozornica Beard je uživao u mirnijem životu na svom teksaškom ranču. Vrijeme je posvećivao obitelji, golfu i utrkama.

Njegova privrženost ZZ Topu ostala je snažna tijekom cijele karijere, a često je uz karakterističnu dozu humora govorio kako nikada nije poželio napustiti bend.

Frank Beard ostat će zapamćen kao glazbenik koji je svojim ritmom desetljećima oblikovao zvuk ZZ Topa i ostavio dubok trag u povijesti rock'n'rolla.