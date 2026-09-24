Preminuo bosanskohercegovački tiktoker, imao je samo 24 godine

Bosanskohercegovački tiktoker Omar Grbić, poznat na društvenim mrežama kao Grbzilla, preminuo je u 24. godini. Vijest o njegovoj smrti, koja je objavljena u subotu, 19. rujna, proširila se regijom, a na mrežama se od njega opraštaju brojni prijatelji i pratitelji.

Skečevi o svakodnevici

Grbić je na TikToku okupio više od 200 tisuća pratitelja. Publiku je privukao humorističnim skečevima i videozapisima inspiriranima situacijama iz svakodnevnog života. Njegovi su kratki videi redovito imali velik broj pregleda i donijeli su mu prepoznatljivost među mlađom publikom u Bosni i Hercegovini i regiji.

Poruke prijatelja i pratitelja

Nakon vijesti o smrti, korisnici društvenih mreža počeli su ostavljati poruke oproštaja. "Ne mogu vjerovati. Počivaj u miru", "Koliko si nas puta nasmijao. Hvala ti za sve" i "Bio je moje djetinjstvo" neke su od poruka ispod njegovih objava. Od Grbića se oprostio i njegov prijatelj i kolega s društvenih mreža Hubby Dena, koji je podijelio njihovu zajedničku fotografiju uz poruku "Nekad u sljedećem životu".

Posljednji ispraćaj u Sarajevu

Okolnosti i uzrok smrti mladog tiktokera zasad nisu službeno objavljeni. Posljednji ispraćaj Omara Grbića održan je u srijedu, 23. rujna, na gradskom groblju Vlakovo u Sarajevu. Iza njega su ostali roditelji Malek i Ermina, brojna rodbina i prijatelji te velika internetska zajednica koja ga je godinama pratila, piše Index.