Preminuo Boris Kolar, jedan od tvoraca legendarnog Profesora Baltazara: Njegovi crtići obilježili su generacije

Hrvatska animacija ostala je bez jednog od svojih najvažnijih stvaratelja. Boris Kolar, istaknuti redatelj, animator, crtač i scenarist te jedan od utemeljitelja Zagrebačke škole crtanog filma, preminuo je 21. listopada u Zagrebu, u 94. godini života.

Vijest o njegovoj smrti objavili su Udruga Profesor Baltazar, tvrtka Profesor Baltazar i Zagreb film. Kolar je bio jedan od ključnih autora kultnog animiranog serijala „Profesor Baltazar”, uz koji su odrastale brojne generacije djece u Hrvatskoj i svijetu.

„Odlaskom Borisa Kolara hrvatska je kultura izgubila iznimnog umjetnika, a generacije koje su odrastale uz Profesora Baltazara jednog od stvaratelja svijeta mašte, dobrote i ljudske domišljatosti”, istaknuli su u zajedničkoj obavijesti o njegovoj smrti.

Jedan od pionira hrvatske animacije

Boris Kolar rođen je 1933. godine u Zagrebu, a animacijom se počeo baviti još 1952. godine. Pripadao je generaciji umjetnika koja je hrvatski animirani film učinila međunarodno prepoznatljivim.

Bio je među utemeljiteljima Studija za crtani film Zagreb filma, iz kojeg se razvila glasovita Zagrebačka škola crtanog filma, jedan od najznačajnijih umjetničkih pokreta u povijesti domaće kinematografije.

Na početku karijere radio je kao crtač, animator i scenograf, a od 1960. godine počeo je samostalno režirati animirane filmove.

Među njegovim najpoznatijim ostvarenjima posebno se izdvajaju „Bumerang” iz 1962. i „Vau-vau” iz 1964. godine. Oba filma ostvarila su uspjeh na međunarodnim festivalima i danas se ubrajaju među antologijska djela hrvatske animacije.

Kolarov rad obilježavali su prepoznatljiv crtački stil, inventivnost i smisao za humor, a njegov doprinos bio je važan za razvoj umjetničkog izraza po kojem je Zagrebačka škola crtanog filma postala poznata diljem svijeta.

Stvorio svijet uz koji su odrastale generacije

Iako je tijekom duge karijere ostvario niz značajnih djela, široj publici Boris Kolar ostat će najpoznatiji po radu na legendarnom „Profesoru Baltazaru”.

Zajedno sa Zlatkom Grgićem i Antom Zaninovićem sudjelovao je u stvaranju prve sezone popularnog animiranog serijala, a poslije je samostalno režirao više epizoda.

Profesor Baltazar, dobrodušni izumitelj koji uz pomoć znanja, mašte i neobičnih izuma rješava probleme stanovnika Baltazargrada, postao je jedan od najprepoznatljivijih likova hrvatske animacije.

U svijetu koji je Kolar pomagao oblikovati problemi se nisu rješavali nasiljem, nego razumijevanjem, domišljatošću i dobrotom. Upravo su te vrijednosti pridonijele tome da serijal desetljećima ostane omiljen među gledateljima različitih generacija.

Kolarova povezanost s Baltazarom nije prestala ni u njegovim poznim godinama. Sudjelovao je i u novijim animiranim ostvarenjima, među kojima su „Augustova treća sreća”, „Vrline iz dubine” i „Hektorovo otkriće”.

Za životno djelo nagrađen Zlatnim Oktavijanom

Tijekom karijere duge više od sedam desetljeća Boris Kolar ostavio je dubok trag u hrvatskoj filmskoj i kulturnoj povijesti.

Za izniman doprinos hrvatskoj filmskoj umjetnosti 2024. godine dodijeljen mu je Zlatni Oktavijan za životno djelo, prestižna nagrada Hrvatskog društva filmskih kritičara.

Osim animacijom, bavio se i pisanjem. U autobiografskoj knjizi „Sjećanja i razmišljanja jednog Zagrepčanca” zabilježio je uspomene na vlastiti život, rodni Zagreb i ljude koji su obilježili njegovo vrijeme.

Odlaskom Borisa Kolara hrvatska je kultura izgubila jednog od pionira animiranog filma, ali njegova djela nastavljaju živjeti.

Profesor Baltazar, lik kojem je pomogao udahnuti život, ostat će trajni podsjetnik na stvaralaštvo umjetnika koji je generacijama pokazivao da se uz malo mašte, znanja i dobrote može pronaći rješenje i za naizgled nerješive probleme.