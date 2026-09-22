Preminuo bivši omiški gradski vijećnik Mile Kovačić

Preminuo je Mile Kovačić, bivši vijećnik Gradskog vijeća Grada Omiša. Od njega se oprostio omiški gradonačelnik dr. Zvonko Močić, koji ga je opisao kao dragog prijatelja, sugrađanina i poštovanog suradnika.

„Kroz godine poznanstva upoznao sam ga kao plemenitog i iskrenog čovjeka kojemu je bilo stalo do ljudi i do njegova Omiša. Dijelili smo brojne razgovore, susrete i trenutke koje ću pamtiti s posebnom zahvalnošću“, poručio je Močić.

Istaknuo je kako je Kovačić volio svoj grad te da je svojim životom i djelovanjem u njemu ostavio trag.

„Mile je volio Omiš i svojim je životom i djelovanjem ostavio dio sebe u našem gradu. Takvi ljudi ostavljaju trag koji ne nestaje njihovim odlaskom. Meni osobno ostat će u sjećanju kao drag prijatelj i čovjek kojega sam iskreno cijenio“, naveo je.

Gradonačelnik je izrazio sućut obitelji Kovačić u ime Grada Omiša i osobno.

„Mile, hvala ti na prijateljstvu, suradnji i svemu što si dao našem Omišu. Uspomenu na tebe čuvat ćemo s poštovanjem i zahvalnošću. Počivao u miru Božjem“, zaključio je Močić.