Andy Taylor, gitarist legendarne britanske grupe Duran Duran i jedan od glazbenika koji su oblikovali zvuk popularne glazbe osamdesetih godina prošlog stoljeća, preminuo je u dobi od 65 godina. Tužnu vijest u srijedu navečer, 25. studenoga, potvrdili su njegova obitelj i nekadašnji kolege iz benda u zajedničkom priopćenju. Taylor je preminuo u ponedjeljak, 23. studenoga, u svom domu, okružen članovima obitelji, nakon dugogodišnje borbe s rakom prostate. Vijest su prenijeli brojni vodeći svjetski mediji, među kojima su Associated Press, The Guardian, Sky News i Rolling Stone.

Taylor je bio član najpoznatije postave Duran Durana, koja je početkom osamdesetih osvojila svjetske glazbene ljestvice i postala svojevrsni simbol čitavog desetljeća. Njegovo karakteristično sviranje gitare davalo je rockersku snagu prepoznatljivom spoju popa, novog vala, funka i elektroničke glazbe, a kao instrumentalist i suautor sudjelovao je u stvaranju bezvremenskih hitova poput Rio, Hungry Like the Wolf i Girls on Film.

Od lokalnih klubova do svjetske slave

Andy Taylor rođen je 16. veljače 1961. godine na sjeveroistoku Engleske, a odrastao je u obalnom mjestu Cullercoats. Gitaru je počeo svirati već s 11 godina, da bi kao vrlo mlad napustio školu i krenuo nastupati s lokalnim glazbenim sastavima. Prekretnica u njegovu životu dogodila se 1980. godine, kada se javio na oglas kojim je tada još relativno nepoznata grupa Duran Duran tražila gitarista. Otišao je na audiciju u Birmingham, ne sluteći da će u samo nekoliko godina postati jedna od najvećih glazbenih zvijezda svoje generacije.

Zajedno sa Simonom Le Bonom, Nickom Rhodesom, Johnom Taylorom i Rogerom Taylorom postao je dio klasične petorke koja je ostvarila planetarni uspjeh. Albumi Duran Duran (1981.), Rio (1982.) i Seven and the Ragged Tiger (1983.) obilježili su uspon grupe, a atraktivni videospotovi i pažljivo oblikovan vizualni identitet učinili su ih jednim od najprepoznatljivijih sastava u prvim godinama glazbene televizije MTV.

Posebno mjesto u njihovoj karijeri zauzima pjesma A View to a Kill iz 1985. godine, snimljena za istoimeni film o Jamesu Bondu. Postala je prva naslovna pjesma iz filmskog serijala o agentu 007 koja je osvojila prvo mjesto američke ljestvice Billboard Hot 100.

Uspješna karijera i izvan Duran Durana

Iako je najveću popularnost stekao kao član Duran Durana, Taylor je tijekom karijere ostvario značajne uspjehe i izvan matičnog benda. Sredinom osamdesetih s Johnom Taylorom, pjevačem Robertom Palmerom i bubnjarom Tonyjem Thompsonom osnovao je supergrupu The Power Station, koja se okrenula snažnijem rock i funk zvuku. Njihove pjesme Some Like It Hot i obrada hita Get It On ostvarile su velik međunarodni uspjeh.

Duran Duran napustio je 1986. godine, nakon čega se posvetio samostalnoj karijeri, pisanju pjesama i glazbenoj produkciji. Surađivao je s brojnim poznatim izvođačima, među kojima su Rod Stewart i Belinda Carlisle. Početkom novog tisućljeća ponovno se pridružio originalnoj postavi Duran Durana, s kojom je 2004. godine objavio album Astronaut. Bend je ponovno napustio 2006. godine, ali glazbene veze s bivšim kolegama nisu potpuno prekinute. Sudjelovao je i u nastanku njihova albuma Danse Macabre, objavljenog 2023. godine.

Tešku dijagnozu godinama je držao podalje od javnosti

Tayloru je 2018. godine dijagnosticiran rak prostate, no javnost je za njegovu bolest doznala tek četiri godine poslije. U studenome 2022. godine Duran Duran primljen je u Rock & Roll Hall of Fame, jedno od najprestižnijih priznanja u svijetu popularne glazbe. Taylor zbog pogoršanja zdravstvenog stanja nije mogao prisustvovati svečanosti u Los Angelesu, a njegovo je pismo okupljenima pročitao pjevač Simon Le Bon.

Tada je otkrio da boluje od metastatskog raka prostate u četvrtom stadiju. Unatoč teškoj dijagnozi, nastavio se baviti glazbom, a 2023. godine objavio je samostalni album Man's a Wolf to Man. Bila je to njegova prva nova samostalna albumska cjelina nakon više od tri desetljeća.

Emotivan oproštaj obitelji i članova benda

Od glazbenika se dirljivim riječima oprostila njegova supruga Tracey Wilson, s kojom je bio u braku više od četiri desetljeća. Istaknula je da je, unatoč svjetskoj slavi i brojnim iskustvima koja mu je donijela glazbena karijera, obitelj za njega uvijek bila na prvom mjestu. Zahvalila je i obožavateljima diljem svijeta čija mu je podrška tijekom bolesti mnogo značila.

Članovi Duran Durana prisjetili su se njegova dolaska u Birmingham, energije koju je unio u grupu, iznimnog glazbenog talenta i prepoznatljivog smisla za humor. Posebno emotivan bio je oproštaj Simona Le Bona, koji je poručio da je Taylorov odlazak ostavio veliku prazninu u njegovu srcu. Iza glazbenika ostali su supruga, četvero djece i unuk.

Odlaskom Andyja Taylora svjetska glazbena scena izgubila je jednog od istaknutih gitarista razdoblja u kojem su se granice između rocka, popa i elektroničke glazbe počele intenzivno brisati. Njegove gitarske dionice ostaju trajno zabilježene u pjesmama koje su obilježile mladost milijuna ljudi diljem svijeta i koje se, više od četiri desetljeća nakon nastanka, još uvijek slušaju.