Preminuo Andro Filipić, dugogodišnji djelatnik Grada Supetra i istaknuti otočki javni djelatnik

Supetar i Brač oprostili su se od Andra Filipića, dugogodišnjeg djelatnika gradske uprave i javnog djelatnika koji je desetljećima bio uključen u društveni i politički život otoka. Preminuo je 20. rujna 2026. godine.

Od njega se emotivnom objavom oprostio Grad Supetar.

„S velikom tugom primili smo vijest o smrti našeg Andra Filipića, dugogodišnjeg djelatnika gradske uprave, javnog djelatnika i čovjeka koji je svojim radom i angažmanom ostavio trag u životu Supetra i cijelog otoka Brača“, poručili su.

Važnu ulogu imao tijekom Domovinskog rata

Andro Filipić rođen je 8. svibnja 1956. godine. Nakon završetka Pravnog fakulteta profesionalni put započeo je u Poljoprivrednoj zadruzi Milna, a krajem 1970-ih uključio se u rad tadašnje općinske uprave.

Od 1978. do 1993. obnašao je dužnost sekretara Sekretarijata Općine Brač za opću upravu i društvene djelatnosti, a u dva mandata bio je i član Izvršnog vijeća Skupštine općine Brač.

Posebno značajnu ulogu imao je tijekom Domovinskog rata. Za vrijeme pomorske blokade Brača 1991. imenovan je zamjenikom predsjednika Kriznog stožera Općine Brač.

U tim teškim okolnostima sudjelovao je u organizaciji svakodnevnog života na otoku, uključujući pitanja opskrbe, zdravstva, prometa i pomorskih veza sa Splitom.

U Gradu Supetru radio gotovo dva desetljeća

Nakon 1993. godine radio je u Radio Braču, Zračnoj luci Brač i Općini Nerežišća, a 2003. godine profesionalni put nastavio je u Gradu Supetru.

U gradskoj upravi proveo je gotovo dva desetljeća, sve do odlaska u mirovinu 2022. godine.

Bio je aktivan i u političkom te društvenom životu. Kao dugogodišnji član SDP-a bio je gradski vijećnik u dva mandata i član Županijskog odbora SDP-a Splitsko-dalmatinske županije.

Uz profesionalni i politički angažman, bavio se glazbom, svirao u lokalnim grupama, bio dugogodišnji član Lovačkog društva Brač te sudjelovao u brojnim kulturnim i društvenim aktivnostima.

„Iza svih funkcija i dužnosti ostat će prije svega čovjek. Dobar, veseo i profesionalan Andro, kako ga pamte njegovi prijatelji, kolege i brojni Supetrani i Bračani“, poručili su iz Grada.

Obitelji, supruzi Gordani, kćerkama Katarini i Ani, unučici, sestrama, zetu, rodbini, prijateljima i kolegama izrazili su iskrenu sućut.

„Hvala ti, Andro, za sve što si dao našem gradu i našem otoku. Počivao u miru“, zaključili su iz Grada Supetra.