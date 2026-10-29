Preminuo akademik Josip Pečarić

U Zagrebu je 29. listopada u 79. godini preminuo hrvatski matematičar i redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), akademik Josip Pečarić, objavila je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Pečarić je objavio više od 1200 znanstvenih radova iz područja matematike i bio je jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za teoriju nejednakosti. Bio je i glavni urednik međunarodnog matematičkog časopisa Mathematical Inequalities and Applications. Također, Pečarić je bio jedan od deset matematičara u svijetu čiji broj radova na MathSciNet-u prelazi 500.

Iako je u matematičkim krugovima imao neosporan ugled, Pečarić je u široj javnosti godinama bio prepoznatljiv prije svega kao krajnji desničar, povijesni revizionist i jedan od najglasnijih zagovornika ustaškog pozdrava "Za dom spremni".

U kolovozu 2015. godine organizirao je peticiju i poslao otvoreno pismo tadašnjoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović i šefu HDZ-a Tomislavu Karamarku, u kojem je tražio da se ustaški pozdrav "Za dom spremni" ozakoni kao službeni pozdrav u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Prikupio je tada Pečarić potpise dijela radikalne desnice i Crkve.

Ulazio je u žestoke polemike i tvrdio da je riječ o "starom hrvatskom pozdravu", tezu koju je struka odavno odbacila. U svojim javnim istupima, pismima i tekstovima u desničarskim glasilima redovito se obračunavao s političkim neistomišljenicima, ljevicom, antifašistima i manjinama, a godinama je tijesno surađivao s biskupom Vladom Košićem, s kojim je dijelio radikalne političke stavove i promovirao revizionističku literaturu, piše Net.