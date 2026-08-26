Preminula zvijezda filma 'Sam u kući 2'

Preminuo je legendarni britanski glumac Tim Curry, zvijezda brojnih filmskih, televizijskih i kazališnih ostvarenja. Imao je 80 godina.

Curry je preminuo u svom domu u Los Angelesu, a vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova dugogodišnja menadžerica Marcia Hurwitz. Uzrok smrti zasad nije objavljen.

Glumac se godinama suočavao s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Godine 2012. doživio je težak moždani udar koji je ostavio trajne posljedice na njegovo zdravlje i pokretljivost. Nakon moždanog udara koristio je invalidska kolica, no unatoč zdravstvenim poteškoćama nastavio je raditi, posebice kao glasovni glumac.

Curry je tijekom karijere ostvario niz uloga koje su ostavile dubok trag u popularnoj kulturi. Svjetsku slavu stekao je ulogom ekscentričnog dr. Frank-N-Furtera u kultnom filmu „The Rocky Horror Picture Show“ iz 1975. godine.

Brojne generacije gledatelja pamte ga i po ulozi zastrašujućeg klauna Pennywisea u televizijskoj adaptaciji romana Stephena Kinga „It“ iz 1990. godine. Njegova interpretacija tog lika postala je jedna od najprepoznatljivijih u njegovoj dugoj karijeri.

Glumio je i u brojnim drugim poznatim ostvarenjima, među kojima su „Clue“, „Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku“ i „Muppet Treasure Island“, a ostvario je i zapaženu karijeru na kazališnim daskama. Za svoj rad na Broadwayu tri puta je bio nominiran za nagradu Tony.

Poseban trag ostavio je i kao glasovni glumac. Njegov karakterističan glas mogao se čuti u velikom broju animiranih filmova i serija, a za glasovnu ulogu u animiranoj seriji „Peter Pan and the Pirates“ osvojio je Daytime Emmy.

Curryjeva karijera protezala se kroz gotovo šest desetljeća, a njegove upečatljive uloge, od ekscentričnih i komičnih do zastrašujućih negativaca, učinile su ga jednim od najprepoznatljivijih britanskih karakternih glumaca svoje generacije.