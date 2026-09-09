Preminula Vlasta Maček

U 75. godini života preminula je Vlasta Maček, međunarodna majstorica i jedna od najuspješnijih hrvatskih šahistica svih vremena, objavio je Hrvatski šahovski savez.

Gotovo cijelu svoju bogatu šahovsku karijeru Maček je provela u Šahovskom klubu Mladost, čija je članica bila od 1960. godine. Za klub je nastupala desetljećima, a svojim rezultatima ostavila je dubok trag u hrvatskom i nekadašnjem jugoslavenskom šahu.

Velike uspjehe ostvarila je još tijekom reprezentativne karijere u Jugoslaviji. Godine 1973. osvojila je naslov prvakinje Balkana, a sedam godina kasnije postala je prvakinja Jugoslavije. S jugoslavenskom ženskom reprezentacijom osvojila je i brončanu medalju na Šahovskoj olimpijadi 1988. godine.

Posebno mjesto u njezinoj karijeri zauzimaju počeci hrvatskog sporta nakon osamostaljenja. Godine 1991. nastupila je za hrvatsku selekciju u susretima protiv Kanade i SAD-a, među prvim međunarodnim nastupima hrvatske sportske reprezentacije nakon osamostaljenja.

Već sljedeće godine ispisala je povijest hrvatskog ženskog šaha. Postala je prva prvakinja samostalne Hrvatske, a naslov državne prvakinje ponovno je osvojila 1999. godine.

Za hrvatsku reprezentaciju nastupila je na čak osam uzastopnih šahovskih olimpijada, potvrdivši status jedne od najvažnijih hrvatskih šahistica svoje generacije.

Uspjesi su se nastavili i u veteranskim kategorijama. Godine 2004. osvojila je naslov europske veteranske prvakinje.

Osim kao igračica, Vlasta Maček bila je aktivna i kao izbornica te jedna od predvodnica razvoja ženskog šaha u Hrvatskoj. Generacijama šahistica bila je uzor, a njezin sportski put ostaje važan dio povijesti hrvatskog šaha.

Hrvatski šahovski savez izrazio je sućut njezinoj obitelji i bližnjima.

Vlasta Maček ostat će zapamćena kao jedna od pionirki i najuspješnijih predstavnica hrvatskog ženskog šaha.