Preminula producentica Matea Milić, imala je samo 45 godina

Producentica Matea Milić preminula je u 45. godini života nakon borbe s bolešću, objavila je produkcijska kuća Hulahop, čiji je bila dugogodišnji član.

Matea Milić diplomirala je povijest umjetnosti i slovački jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a Hulahopu se pridružila 2012. godine kao voditeljica ureda. Od 2015. godine obnašala je dužnost producentice Svjetskog festivala animiranog filma – Animafest Zagreb, gdje je svojim organizacijskim sposobnostima, profesionalnošću i predanošću dala značajan doprinos razvoju jednog od najvažnijih festivala animiranog filma u regiji.

Tijekom godina koordinirala je festivalsku produkciju, surađivala s brojnim domaćim i međunarodnim partnerima te sudjelovala u razvoju profesionalnog programa Animafest PRO. Vodila je i projekt Rise & Shine, pitching laboratorij namijenjen razvoju animiranih projekata mladih autora, dok je od osnutka 2020. koordinirala međunarodnu mrežu festivala animacije Animation Festival Network (AFN).

Kao članica Hrvatske udruge producenata predstavljala je udrugu u inicijativi CEE Animation, a svojim je stručnim radom sudjelovala i u međunarodnim selekcijskim komisijama te festivalskim žirijima, ostavivši dubok trag u hrvatskoj i međunarodnoj zajednici animiranog filma.

Od Matee Milić oprostili su se njezini kolege iz Hulahopa, istaknuvši da će je pamtiti po profesionalnosti, pouzdanosti, predanosti i toplini kojom je gradila prijateljstva.

"Svojom vedrom naravi, uvijek spremna pomoći kolegama, Matea je bila omiljena u našem uredu i neizmjerno će nam nedostajati", poručili su iz Hulahopa, izrazivši iskrenu sućut njezinoj obitelji i prijateljima.

Posljednji ispraćaj Matee Milić održat će se u ponedjeljak, 10. kolovoza 2026. godine u 12 sati u Velikoj dvorani Krematorija na zagrebačkom Mirogoju.