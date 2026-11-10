Preminula poznata hrvatska novinarka. Desetljećima je pratila najveća imena domaće umjetnosti

U Zagrebu je u 91. godini života preminula Elena Cvetkova, ugledna novinarka, povjesničarka umjetnosti i likovna kritičarka koja je desetljećima bila jedno od prepoznatljivih imena hrvatskog kulturnog novinarstva. Vijest o njezinoj smrti objavilo je Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, istaknuvši njezin izniman doprinos praćenju i predstavljanju suvremene umjetnosti.

Cvetkova je tijekom dugogodišnje karijere povezivala umjetnike, stručnu javnost i čitatelje, približavajući široj publici najvažnije događaje i osobnosti hrvatske i međunarodne likovne scene.

Iz Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske oprostili su se od Cvetkove podsjećajući na njezinu sposobnost prepoznavanja važnih umjetničkih pojava i donošenja argumentiranih kritičkih prosudbi.

„Bila je po obrazovanju povjesničarka umjetnosti, po vokaciji novinarka, a po istinskom pozivu likovna kritičarka”, istaknuli su.

Posebno su naglasili njezinu ulogu u približavanju umjetnosti široj javnosti. U vremenu kada su dnevne novine bile jedan od glavnih izvora kulturnih informacija, Cvetkova je redovito izvještavala o izložbama, umjetničkim događajima i stvaralaštvu brojnih autora.

Osim kritičkih osvrta, bila je poznata po intervjuima s umjetnicima, koje je godinama objavljivala u stalnoj rubrici Večernjeg lista.

Razgovarala je s najvećim imenima hrvatske likovne scene

Tijekom karijere intervjuirala je brojne istaknute hrvatske umjetnike, među kojima su bili Oskar Herman, Mirko Rački, Frano Kršinić, Oton Gliha, Vojin Bakić, Krsto Hegedušić, Edo Murtić, Miljenko Stančić i Ferdinand Kulmer.

Među njezinim sugovornicima bili su i Ivan Lacković, Mijo Kovačić, Milena Lah te kiparica Marija Ujević-Galetović.

Njezin rad nije bio ograničen samo na novinske tekstove. Pisala je i predgovore katalozima izložbi poznatih hrvatskih slikara i kipara, ostavljajući trag i u stručnoj dokumentaciji hrvatske umjetnosti druge polovice 20. stoljeća.

Elena Cvetkova rođena je 23. ožujka 1936. u Skoplju. Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja preselila se u Zagreb, gdje je 1960. diplomirala povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu.

Prve novinarske korake napravila je kao dopisnica Radio-Skopja, a potom je surađivala s Vjesnikom.

Večernjem listu pridružila se 1962. godine i u njegovoj redakciji ostala sve do umirovljenja 2000. godine.

Uz rad u dnevnim novinama, objavljivala je i u brojnim kulturnim časopisima i publikacijama, među kojima su Život umjetnosti, Dubrovački horizonti, Revija, Telegram, Novi list, Tribina i Vijenac.

Za svoj rad primila je brojna priznanja

Doprinos Elene Cvetkove hrvatskoj kulturi i novinarstvu potvrđen je i nizom priznanja.

Godine 1978. odlikovana je Ordenom zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom, a 1998. primila je Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske dodijelilo joj je i svoju Povelju za 2009. godinu, koju je potpisao tadašnji predsjednik komisije, akademik Tonko Maroević.

Elena Cvetkova preminula je 30. listopada 2026. u Zagrebu, ostavivši iza sebe bogat novinarski i kritičarski opus te važan doprinos dokumentiranju hrvatskog likovnog stvaralaštva.