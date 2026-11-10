Preminula poznata glumica i bivša partnerica Roberta De Nira: Godinama se borila s teškom bolešću

Američka glumica i manekenka Toukie Smith preminula je 4. studenoga u bolnici u New Yorku, nakon dugogodišnje borbe s multiplom sklerozom. Imala je 74 godine.

Vijest o njezinoj smrti potvrdili su njezini blizanci Airyn i Julian De Niro, koje je dobila u vezi s poznatim glumcem Robertom De Nirom.

U izjavi za The Hollywood Reporter djeca su svoju majku opisala kao iznimnu osobu koja je ostavila neizbrisiv trag u njihovim životima, ali i u životima svih koji su je poznavali.

Od svjetskih modnih pista do televizijskih ekrana

Toukie Smith rođena je 25. rujna 1952. godine u Philadelphiji, pod imenom Doris Smith. Manekensku karijeru započela je početkom sedamdesetih godina, a tijekom godina surađivala je s vodećim svjetskim modnim kućama i dizajnerima, među kojima su Chanel, Givenchy, Thierry Mugler i Issey Miyake.

Godine 1978. proglašena je Bloomingdale'sovim modelom godine, a njezine fotografije objavljivane su u poznatim modnim časopisima, uključujući Vogue i Cosmopolitan.

Kasnije se posvetila glumi. Široj publici ostala je poznata po ulozi Eve Rawley u popularnoj američkoj humorističnoj seriji „227”, u kojoj je nastupala krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina.

Pojavila se i u seriji „Poroci Miamija” te filmovima „I Like It Like That”, „Joe's Apartment” i „The Preacher's Wife”.

S Robertom De Nirom dobila blizance

Toukie Smith bila je u vezi s Robertom De Nirom od 1988. do 1996. godine. Par je 1995. dobio blizance Airyn i Juliana, koje je rodila surogat majka.

Unatoč velikom interesu javnosti, Smith je nastojala svoj privatni život držati podalje od medija.

Osim manekenstva i glume, bavila se i ugostiteljstvom te je u New Yorku otvorila restoran.

Posljednjih godina života borila se s multiplom sklerozom, kroničnom neurološkom bolešću.

Njezina smrt rastužila je obitelj, prijatelje i brojne obožavatelje koji će je pamtiti po doprinosu svijetu mode i televizije.