Preminula popularna 'Rebelde'

Brazilska glumica i pjevačica Lua Blanco preminula je u 39. godini nakon borbe s rakom. Vijest o njezinoj smrti objavio je na društvenim mrežama njezin brat, glumac Daniel Blanco. "S velikom tugom vas obavještavamo o smrti naše voljene sestre Lue Marije Blanco. Posljednjih mjeseci borila se s rakom, a u tom razdoblju bila je potpuno okružena ljubavlju obitelji i prijatelja koji su s njom proveli cijeli život", napisao je Daniel Blanco.

Sućut su izrazili brojni njezini kolege, među njima Sophia Abrahão i Arthur Aguiar, s kojima je glumila u seriji "Rebelde". Oglasila se i meksička glumica Dulce María, koja je utjelovila Robertu u izvornoj verziji serije. Rođena u São Paulu, Lua Blanco stekla je slavu diljem Brazila kao Roberta Messi u brazilskoj verziji telenovele "Rebelde", a djelovala je i u glazbenom sastavu proizašlom iz tog projekta. Nakon serije "Rebelde" nastavila je televizijsku karijeru glumeći u serijama "Pecado Mortal" i "A Força do Querer".