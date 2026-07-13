Close Menu

Preminula naša modna dizajnerica: Mnogi je pamte po kostimima za grupu Riva na Eurosongu

Počivala u miru

Snježana Vego, modna dizajnerica, kostimografkinja i sveučilišna profesorica preminula je u 71. godini života. Njezin ispraćaj održat će se u četvrtak, 16. srpnja, u krematoriju na zagrebačkom Mirogoju.

Podsjetimo, Snježana je završila Višu tekstilnu školu u Zagrebu, Odsjek odjevnog dizajna, te diplomirala 1981. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, slikarski odjel, u klasi profesora Josipa Biffela.

Izlagala je u zemlji na više od 50 modnih događanja, samostalno ili u suradnji s drugim autorima. Među značajnijim samostalnim izložbama su: 1988. g. izložba u Galeriji Meneghello u Munchenu, 1989. izložba modne avangarde u Muzejskom prostoru Mimara, 1995. samostalna modna revija “Hrvatska korota” u sklopu Hrvatskog tjedna u Münchenu.

Surađivala je s televizijskim kućama kao kostimografkinja, a od 1987. i s brojnim kazalištima. Od 1987. predavala je na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, na kojem je 2002. izabrana u zvanje izvanrednog profesora.

Ipak, široj je javnosti ipak najpoznatija po kostimima za grupu Riva na Eurosongu 1989. godine. Iza sebe je ostavila supruga Žarka, kći Lanu te unuke, piše Story.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
1
Mad
0