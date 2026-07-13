Preminula naša modna dizajnerica: Mnogi je pamte po kostimima za grupu Riva na Eurosongu

Snježana Vego, modna dizajnerica, kostimografkinja i sveučilišna profesorica preminula je u 71. godini života. Njezin ispraćaj održat će se u četvrtak, 16. srpnja, u krematoriju na zagrebačkom Mirogoju.

Podsjetimo, Snježana je završila Višu tekstilnu školu u Zagrebu, Odsjek odjevnog dizajna, te diplomirala 1981. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, slikarski odjel, u klasi profesora Josipa Biffela.

Izlagala je u zemlji na više od 50 modnih događanja, samostalno ili u suradnji s drugim autorima. Među značajnijim samostalnim izložbama su: 1988. g. izložba u Galeriji Meneghello u Munchenu, 1989. izložba modne avangarde u Muzejskom prostoru Mimara, 1995. samostalna modna revija “Hrvatska korota” u sklopu Hrvatskog tjedna u Münchenu.

Surađivala je s televizijskim kućama kao kostimografkinja, a od 1987. i s brojnim kazalištima. Od 1987. predavala je na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, na kojem je 2002. izabrana u zvanje izvanrednog profesora.

Ipak, široj je javnosti ipak najpoznatija po kostimima za grupu Riva na Eurosongu 1989. godine. Iza sebe je ostavila supruga Žarka, kći Lanu te unuke, piše Story.

