Preminula Marina Brčić, pripadnica IX. bojne HOS-a „Rafael vitez Boban”

Preminula je Marina Brčić, pripadnica IX. bojne Hrvatskih obrambenih snaga (HOS) „Rafael vitez Boban”. Tužnu vijest objavile su Hrvatske obrambene snage, oprostivši se od svoje suborkinje emotivnom porukom.

U objavi su istaknuli njezinu hrabrost i doprinos, naglasivši kako će uspomena na nju ostati sačuvana među njezinim suborcima i svima koji su je poznavali.

„S tugom u srcu obavještavamo da je svoj ovozemaljski život napustila Marina Brčić, pripadnica IX. bojne HOS-a 'Rafael vitez Boban'. Otišla je hrabra bojovnica, žena koja je svojim sudjelovanjem i doprinosom ostavila trag u našim srcima i sjećanju”, navodi se u objavi.

Od Marine su se oprostili i riječima zahvale za sve što je dala tijekom svojeg života.

„Draga Marina, hvala ti na hrabrosti, odanosti i svemu što si dala. Neka ti je laka hrvatska zemlja, a tvojim najmilijima iskrena sućut i snaga u ovim teškim trenucima. Počivala u miru Božjem”, poručili su iz HOS-a.

Objavom su uputili posljednji pozdrav svojoj suborkinji te izrazili sućut njezinoj obitelji i najbližima.