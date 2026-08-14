Preminula majka Zdravka i Zorana Mamića

U 96. godini života preminula je Lucija Mamić, majka Zdravka i Zorana Mamića, javlja Dnevni avaz.

Vijest o njezinoj smrti na Facebooku je objavio Tomislav Marčinko, prijatelj obitelji Mamić. Zasad nisu objavljene informacije o uzroku smrti, kao ni detalji o posljednjem ispraćaju.

Lucija Mamić u javnosti se povremeno spominjala kroz istupe svoga sina Zdravka, koji je o majci govorio s velikim emocijama.

Jedan takav trenutak zabilježen je prije nekoliko godina tijekom njegova gostovanja na Face TV-u. Govoreći o majci, koja je tada imala 90 godina, Mamić nije mogao suspregnuti suze.

„Mama mi ima 90 godina, ne ispušta očenaše iz ruku“, kazao je tada.

O smrti Lucije Mamić izvijestio je i portal Grude.com, koji ju je opisao kao mudru i pobožnu ženu.

Informacije o vremenu i mjestu sprovoda zasad nisu poznate.