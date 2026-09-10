Preminula još jedna osoba ozlijeđena u velikom požaru na omiškom području

U splitskoj bolnici preminula je još jedna osoba koja je teško ozlijeđena u velikom požaru koji je zahvatio omiško područje. Riječ je o pacijentici rođenoj 1968. godine, a smrt je nastupila unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima.

Pacijentica je u splitsku bolnicu zaprimljena nakon što je u požaru zadobila teške ozljede. Liječnici su se, kako navode iz bolnice, intenzivno borili za njezin život, no posljedice zadobivenih ozljeda bile su, nažalost, preteške.

U Jedinici intenzivnog liječenja splitske bolnice i dalje se nalaze još dvije osobe ozlijeđene u požaru. Njihovo zdravstveno stanje i dalje je teško te su životno ugrožene.

Veliki požar na omiškom području prouzročio je brojne probleme, a vatrena stihija zahvatila je i objekte te ugrozila stanovništvo. Dio najteže ozlijeđenih osoba zbog ozbiljnosti zadobivenih ozljeda zbrinut je u splitskoj bolnici.

Smrt još jedne pacijentice dodatno je produbila težinu posljedica požara koji je pogodio omiško područje.

Obitelji preminule žene iz splitske bolnice izrazili su iskrenu sućut, dok liječnički tim nastavlja pružati intenzivnu skrb preostalim pacijentima koji se još uvijek bore za život.