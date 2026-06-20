Preminula je Slavenka Drakulić

Umrla je Slavenka Drakulić, najpoznatija suvremena hrvatska književnica u svijetu, autorica i novinarka koja je najbolje opisala naš buran tranzicijski svijet i čija su nam publicistička djela pomagala shvatiti što nam se događalo posljednjih četrdeset godina. Iznenada nas je napustila u 77. godini, netom nakon što je objavila svoju novu knjigu „Zašto nisam naučila kuhati”, kod svojeg hrvatskog izdavača Frakture.

Karijeru je počela kao novinarka, nakon završenog studija komparativne književnosti i sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Pisala je za Start, Danas i NIN te je feminističke teme u javnu raspravu uvela na velika vrata. Svoju prvu publicističku knjigu objavila je 1984. godine pod nazivom „Smrtni grijesi feminizma: Ogledi o mudologiji” i ušla u burnu, intelektualno poticajnu raspravu s Igorom Mandićem. Svoj prvi roman „Hologrami straha” objavila je tri godine kasnije. Knjiga je imala velik odjek na području cijele Jugoslavije, a Drakulić je u suvremenu književnost na impresivan način uvela ženski, autobiografski diskurs, piše Jutarnji list.

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Početkom devedesetih, zajedno s još četiri autorice – Jelenom Lovrić, Radom Iveković, Vesnom Kesić i Dubravkom Ugrešić – bila je meta mizoginog i nacionalističkog napada kada su prozvane izdajicama u tekstu pod naslovom „Vještice iz Rija”, objavljenom u zagrebačkom tjedniku Globus.

To, srećom, nije prekinulo njezinu karijeru i Drakulić je u narednom razdoblju objavila niz važnih publicističkih knjiga, kao što su „Kako smo preživjeli”, „Oni ne bi ni mrava zgazili”, „Café Europa”, „The Balkan Express”, „Tijelo njenog tijela”, „Basne o komunizmu” i „Ponovo u kavani Europa”, te je objavljivala tekstove u vodećim svjetskim novinama kao što su The New York Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, La Repubblica i El Mundo. Njezin mudar ženski glas i njezina pronicava analiza istočnoeuropskog života, naše svakodnevice, ono je po čemu smo prepoznatljivi u europskoj, ali i svjetskoj kulturi.

I njezin romaneskni opus velik je. U svojoj fikciji bavila se ženskim temama na pomalo izmaknut način, a romansirala je živote velikih žena, kao što su Frida Kahlo i Milena Einstein.

Drakulić je bila dugogodišnja i omiljena suradnica Jutarnjeg lista, a tekstove je najčešće objavljivala u subotnjem Magazinu. Bila je u braku sa švedskim novinarom Richardom Swartzom. Njezina kći je autorica Rujana Jeger.