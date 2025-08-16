Preminula je Dunja Jutronić

Nakon duže bolesti preminula je hrvatska lingvistica prof. dr. sc. Dunja Jutronić, autorica niza knjiga posvećenih splitskom govoru, dobri duh znanstvene zajednice Splita koja se godinama trudila oko promocije čakavskog narječja i bila veliki autoritet na tom području, redovita profesorica u trajnom zvanju, koja je djelovala na sveučilištima u Mariboru, Zadru, Rijeci i Splitu, piše Zadarski.hr.

Dunja je rođena u Splitu, diplomirala je engleski jezik i književnost u Beogradu 1967. godine, a poslijediplomski studij završila 1969. na Pennsylvania State University u SAD-u gdje je stekla titulu doktora znanosti na Odsjeku za lingvistiku 1971. godine.

Radila je u Institutu za lingvistiku u Zagrebu 1971.- ‘73., potom na Filozofskom fakultetu u Zadru, gdje je od 1973. bila docentica, od 1981. izvanredna, te od 1984. redovita profesorica engleske lingvistike. Od 1993. redovita je profesorica na Pedagoškom fakultetu u Mariboru, a honorarno predaje na Filozofskom fakultetu u Rijeci i na Filozofskom fakultetu u Splitu.

Kao Fulbrightova stipendistica boravila je na Cornell University u Ithaci 1986.- ‘87., te održala predavanja na mnogim sveučilištima u SAD-u (Yaleu, Stanfordu, Cornellu). U Dubrovniku na interuniverzitetskom studiju vodila je tečaj Filozofije lingvistike i tečaj iz sociolingvistike pod nazivom Jezik i društvo. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova s područja sociolingvistike, dijalektologije, fonetike i fonologije te semantike i filozofije lingvistike.

Bila je dugogodišnja članica Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, Hrvatskoga društva za analitičku filozofiju, članica uredništva časopisa Jezikoslovlje i Croatian Journal of Philosophy kao i Udruge za zaštitu splitske čakavštine Marko Uvodić Splićanin - Katedra čakavskog sabora.

Objavila je više od stotine znanstvenih i publicističkih članaka u domaćim i stranim časopisima i knjigama.

Plod njezina rada ostaje ukoričen u knjigama: Hrvatski jezik u SAD-u (1985.), Rječnik splitskoga govora (A Dictionary of Split dialect) napisan u koautorstvu s Thomasom F. Magnerom (2006). Spliski govor, Od vapora do trajekta, Po čemu će nas pripoznavat (2010.). Novo i prošireno izdanje Rječnika splitskoga govora (A Dictionary of Split dialect) bez koautorstva tiskano je 2013., a Knjigu Libar o jeziku Marka Uvodića Splićanina objavila je u koautorstvu s Marijanom Tomelić Ćurlin i Anitom Runjić Stoilovom 2016. gdoine, dok je Rječnik Spliske riči objavila je Matica hrvatska, Ogranak Split u 2018.