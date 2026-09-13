Preminula je čuvarica hrvatske baštine u Britaniji

Preminula je Lady Jadranka Njerš Beresford-Peirse, dobrotvorka i čuvarica hrvatske baštine u Britaniji, objavio je Muzej grada Splita.

Lady Jadranka Njerš Beresford-Peirse, Hrvatica koja je desetljećima u Velikoj Britaniji radila na promicanju i zaštiti hrvatske kulturne baštine, preminula je jučer, u subotu, u svom londonskom stanu. Rođena u Đurđenovcu, diplomirala je engleski i talijanski jezik u Zagrebu 1963., nakon čega odlazi na poslijediplomski studij u London, gdje se 1966. udala za Sir Henryja Beresford-Peirsea, pripadnika stare britanske aristokratske obitelji, i u Britaniji provela najveći dio života.

U Hrvatskoj je najpoznatija po zakladi The International Trust for Croatian Monuments, koju je sa suprugom osnovala 1991., neposredno nakon početka Domovinskog rata. Zaklada je desetljećima prikupljala sredstva za obnovu hrvatskih spomenika, crkava, muzeja i knjižnica – među ostalim za dvorac Eltz u Vukovaru, dubrovačku crkvu sv. Vlaha i Franjevački samostan, osječku konkatedralu i šibensku katedralu – a pomogla je i obnovi nakon potresa u Zagrebu i Petrinji. U franjevačkom samostanu na Poljudu doprinijela je uređenju memorijalne knjižnice starih i rijetkih knjiga.

Njezin društveni utjecaj u britanskim aristokratskim krugovima privukao je zakladi podršku i tadašnjeg prijestolonasljednika, danas kralja Charlesa III., koji joj je 2024. u Buckinghamskoj palači osobno uručio visoko odličje MBE (Member of the Order of the British Empire) za doprinos hrvatsko-britanskim odnosima i zaštiti kulturne baštine. U Hrvatskoj je odlikovana je Danicom s likom Katarine Zrinske 1997. Godine 1999. dobila je nagradu INE za promicanje Hrvatske kulture u svijetu, medalju građa Vukovara, Nagradu grada Dubrovnika (2022).

Lady Jadranka Njerš Beresford-Peirse ostat će zapamćena kao žena koja je cijeli svoj društveni i kulturni kapital u Britaniji stavila u službu domovine.