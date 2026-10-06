Preminula i četvrta žrtva kobnog požara u Omišu! Riječ je o 42-godišnjoj ženi

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, preminula je i četvrta žrtva velikog požara koji je 13. kolovoza zahvatio omiško područje.

Riječ je o 42-godišnjoj ženi koja je od posljedica teških opeklina preminula u zagrebačkoj bolnici, a bila je jedna od najteže ozlijeđenih. Ovim tragičnim ishodom broj poginulih popeo se na četiri.

Dragana Antešević stradala je na samoj Jadranskoj magistrali, dok su njezina 58-godišnja kolegica i umirovljeni vatrogasac Drago Lelas preminuli u splitskoj bolnici.

Ova nezapamćena tragedija zavila je omiški kraj u crno, a nadležne službe i dalje provode detaljnu istragu kako bi se u potpunosti utvrdile sve okolnosti i uzroci izbijanja požara koji je odnio četiri ljudska života.