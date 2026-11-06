Preminula glumica iz kultne serije 'Beverly Hills, 90210': Imala je samo 50 godina, iza sebe ostavila sina

Američka glumica i bivša manekenka Kimmarie Johnson, poznata po ulozi u kultnoj televizijskoj seriji „Beverly Hills, 90210”, preminula je u 50. godini života. Tužnu vijest potvrdila je njezina nećakinja Rhonda Scott za TMZ, otkrivši da je glumica nekoliko dana prije smrti doživjela ozbiljne srčane probleme. Iza sebe je ostavila 23-godišnjeg sina Camerona.

Prema riječima njezine nećakinje, Kimmarie Johnson 27. listopada u svom domu u Los Angelesu doživjela je ono što je obitelj opisala kao „srčani incident”.

Nakon toga hitno je prevezena u bolnicu Cedars-Sinai, gdje su joj liječnici dijagnosticirali stanje povezano s aneurizmom srca.

Unatoč liječničkoj skrbi, glumica je preminula u srijedu poslijepodne, nakon što joj je srce prestalo kucati. Njezina nećakinja navela je da je Johnson otišla mirno.

Iza sebe ostavila sina i nećakinju koju je odgajala kao vlastito dijete

Kimmarie Johnson iza sebe je ostavila sina Camerona (23), koji se bavi glazbom. Osim s njim, glumica je bila posebno povezana sa svojom nećakinjom Rhondom Scott, koju je odgajala otkako je djevojka imala 16 godina.

Rhonda je kći glumičina starijeg brata Edwarda i Tine Baldwin, koja se borila s ovisnošću o drogama. Zbog teških obiteljskih okolnosti Kimmarie i njezina majka preuzele su brigu o djevojci.

O tom je iskustvu Johnson otvoreno govorila još 2014. godine, priznajući da joj preuzimanje roditeljske odgovornosti u mladosti nije bilo jednostavno.

„Isprva mi je bilo vrlo teško jer nisam htjela imati dijete. Ali morala sam preuzeti odgovornost i biti joj majka, a to je bilo teško jer sam još uvijek išla u školu. To nije bilo važno, jer sam je zaista voljela. Tako je moralo biti. Takav je život”, ispričala je tada glumica.

Rhonda je u istom razgovoru istaknula koliko joj je tetka značila.

„Tako sam sretna što je imam u svom životu. Ne znam gdje bih bila bez nje. Znam da ne bih bila ovako snažna kakva sam danas”, rekla je.

Od izbora ljepote do Hollywooda

Kimmarie Johnson rođena je u Pittsburghu u američkoj saveznoj državi Pennsylvaniji. Studirala je razrednu nastavu i dječju psihologiju na Sveučilištu California, a potom se preselila u New York.

Prije nego što je zakoračila u svijet mode i glume, radila je kao stjuardesa. Njezin izgled i karizma privukli su pozornost modne agencije, nakon čega je započela manekensku karijeru.

Sudjelovala je u reklamnim kampanjama poznatih modnih brendova, među kojima su Oscar de la Renta i United Colors of Benetton.

Godine 1992. osvojila je titulu Miss Pennsylvanije, a poslije se natjecala i na izboru za Miss USA.

Publika je pamti po seriji „Beverly Hills, 90210”

U Los Angeles preselila se 1996. godine, odlučna okušati se u glumačkoj karijeri.

Na televiziji je debitirala 1998. godine, kada je dobila ulogu Judy u jednoj epizodi popularne serije Beverly Hills, 90210.

Serija, koja je obilježila devedesete godine, stekla je golemu popularnost diljem svijeta, uključujući Hrvatsku, a Johnson je tako postala dijelom jedne od najprepoznatljivijih televizijskih produkcija tog razdoblja.

Nakon televizijskog debija nastavila je graditi karijeru i na filmu. Pojavila se u komediji Dude, Where's My Car? iz 2000. godine, kao i u filmovima „Gang Warz”, „Spanish Fly”, „Shadow Fury” i „The Summer of Massacre”.

Nakon majčinstva povukla se iz glume

Nakon rođenja sina 2003. godine Johnson se postupno povukla iz svijeta glume i više posvetila privatnom životu i obitelji.

Posljednji televizijski nastup ostvarila je 2017. godine u seriji „Tucker's War”.

Osim po filmskim i televizijskim ulogama, ostat će zapamćena i po snažnoj povezanosti s obitelji, osobito nećakinjom kojoj je bila majčinska figura.

„Imamo predivan odnos. Zanimljivo je kako se stvari razviju. Ponekad putem naiđu i loše stvari, ali na kraju svega, to je nešto najdivnije – ako se boriš za to”, govorila je Johnson o njihovu odnosu.

Glumica je preminula u 50. godini, ostavivši iza sebe obitelj, prijatelje i uspomene na karijeru koja ju je od modnih pista dovela do Hollywooda.