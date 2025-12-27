Preminula dugogodišnja tajnica kotara Žnjan: "Neka joj Bog podari mir i vječni pokoj"

Vijeće Gradskog kotara Žnjan uputilo je poruku povodom smrti dugogodišnje tajnice kotara, gospođe Dese.

„S tugom smo primili vijest da je dugogodišnja tajnica kotara, gospođa Desa, preminula. Iako nismo imali čast surađivati s njom u ovom sazivu, ostaje dubok trag njezina predanog rada, odgovornosti i brige za zajednicu.

Neka joj Bog podari mir i vječni pokoj, a njezinoj obitelji i najbližima iskrena sućut i snaga u ovim teškim trenucima“, poručili su iz Vijeća GK Žnjan.