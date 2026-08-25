Preminula Dolly Parton

Legendarna američka kantautorica Dolly Parton, jedna od najvećih zvijezda u povijesti country glazbe, preminula je u 80. godini života. Vijest o njezinoj smrti objavljena je 25. kolovoza, a potvrdio ju je član obitelji Brian Seaver.

Seaver je u emotivnoj objavi poručio da ga je Parton još prije nekoliko godina zamolila da upravo on, kada za to dođe vrijeme, javnosti priopći vijest o njezinoj smrti.

Govoreći u ime obitelji, istaknuo je koliko mu je teško ispuniti tu želju, ali i koliko je ponosan što mu je povjerila takvu odgovornost. U oproštajnoj poruci osvrnuo se i na njezinu snažnu vjeru te pokojnog supruga Carla Deana, koji je preminuo u ožujku 2025. godine.

Nekoliko dana prije smrti govorila o zdravstvenim problemima

Parton je samo nekoliko dana prije smrti javno govorila o zdravstvenim poteškoćama s kojima se suočavala. Otkrila je da je dio vlastitih problema zanemarivala dok se brinula o suprugu Carlu, s kojim je provela gotovo šest desetljeća u braku.

Unatoč zdravstvenim problemima, tada je naglasila da se i dalje oporavlja i radi te da ima brojne planove koje želi ostvariti. Posljednjih mjeseci zbog zdravstvenog stanja morala je otkazati više javnih nastupa, uključujući planiranu rezidenciju u Las Vegasu.

Parton je tijekom posljednjeg razdoblja života ostala profesionalno aktivna. Među projektima na kojima je radila bio je i muzej posvećen njezinu životu i karijeri u Nashvilleu.

A message from the family of Dolly Parton. pic.twitter.com/9DNRgRx0uH — Dolly Parton (@DollyParton) August 25, 2026

Od siromašnog djetinjstva do svjetske slave

Dolly Rebecca Parton rođena je 19. siječnja 1946. godine u Tennesseeju. Odrasla je u siromašnoj, brojnoj obitelji, a upravo su iskustva iz djetinjstva poslije postala inspiracija za dio njezinih pjesama.

Glazbenu karijeru počela je vrlo mlada, a debitantski album „Hello, I'm Dolly“ objavila je 1967. godine. Tijekom desetljeća koja su slijedila postala je jedna od najprepoznatljivijih američkih glazbenica i jedna od najvećih autorica country glazbe.

Među pjesmama koje su obilježile njezinu karijeru su „Jolene“, „9 to 5“ i „I Will Always Love You“. Posljednja je novu svjetsku popularnost stekla u izvedbi Whitney Houston.

Parton je tijekom karijere osvojila 11 nagrada Grammy, a njezin je utjecaj odavno prerastao granice country glazbe. Bila je primljena i u Rock and Roll Hall of Fame.

Nije ostavila trag samo u glazbi

Osim kao pjevačica i autorica, Parton je bila uspješna glumica, poduzetnica i velika humanitarka. Posebno se istaknula projektom Imagination Library, kroz koji su djeci diljem svijeta podijeljene stotine milijuna knjiga.

Njezina karijera trajala je više od šest desetljeća, a pjesme koje je napisala i izvodila postale su dio američke i svjetske popularne kulture.

Smrću Dolly Parton glazbeni svijet ostao je bez jedne od svojih najprepoznatljivijih i najutjecajnijih zvijezda – autorice čije su pjesme obilježile generacije slušatelja.