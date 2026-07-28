Preminula Andriana Škunca

U 83. godini života preminula je Andriana Škunca, ugledna hrvatska pjesnikinja i umjetnička fotografkinja koja je svojim književnim stvaralaštvom ostavila dubok trag na suvremenoj hrvatskoj kulturnoj sceni.

Rođena je 1944. godine u Bjelovaru, no obiteljski korijeni vezali su je uz Novalju na otoku Pagu, gdje je provela djetinjstvo i kojem se tijekom života neprestano vraćala. Upravo su Pag, njegov krajolik, ljudi i tradicija snažno obilježili njezin književni opus.

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je jugoslavistiku i komparativnu književnost, a tijekom dugogodišnje karijere afirmirala se kao jedna od najprepoznatljivijih autorica hrvatske poezije, istodobno njegujući i umjetničku fotografiju kao važan dio svojega stvaralačkog izraza.