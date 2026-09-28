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Preminula Andrea Zlatar Violić

Bila je ministrica kulture
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Umrla je bivša ministrica kulture Andrea Zlatar Violić, javio je Jutarnji. Imala je 65 godina. Zlatar Violić bila je ministrica kulture u Vladi Zorana Milanovića, profesorica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, teoretičarka književnosti, publicistkinja i urednica. Rođena je u Zagrebu, gdje je završila Klasičnu gimnaziju, a potom na Filozofskom fakultetu studirala komparativnu književnost, filozofiju i klasičnu filologiju.

Profesorica, autorica i urednica

Na Odsjeku za komparativnu književnost zaposlila se 1986. godine. Magistrirala je 1988. na temi Marulićeve "Davidijade", a četiri godine poslije doktorirala radom o modelima srednjovjekovne autobiografije. Uz znanstveni i nastavnički rad bavila se publicistikom i izdavaštvom. Bila je urednica kulture u "Studentskom listu" i na Omladinskom radiju, današnjem Radiju 101, a uređivala je i časopise "Gordogan", "Vijenac" i "Zarez".

Objavila je niz znanstvenih radova i knjiga, među kojima su "Autobiografija u Hrvatskoj", "Ispovijest i životopis", "Tijelo, tekst, trauma" i "Prostor grada, prostor kulture". Bila je članica Društva hrvatskih pisaca i Hrvatskog P.E.N.-a, a francuska vlada dodijelila joj je Orden viteza književnosti i umjetnosti.

Ministrica kulture od 2011. do 2015.

U politiku je ušla kroz HNS, a ministricom kulture postala je 2011. godine. Dužnost je obnašala do ožujka 2015., kada je podnijela ostavku i vratila se radu na fakultetu. Ostavka je uslijedila zbog nepridržavanja Vladine uredbe o korištenju službenih kartica. Zlatar Violić poslije je govorila da nije oštetila državni proračun te da je sporne iznose vraćala odbijanjem od plaće, ali da takav način povrata nije bio u skladu s računovodstvenim pravilima.

Govoreći o svom ministarskom mandatu, isticala je da kulturu smatra javnom potrebom, usporedivom s obrazovanjem, zdravstvom i socijalnom sigurnošću, te da zato mora biti financirana javnim novcem. Nekoliko mjeseci nakon odlaska iz Vlade teško se ozlijedila pri padu s terase u Trstenom. Ispričala je da je izgubila ravnotežu, pala preko kosog krova, a potom na stablo i zemlju. Nakon operacije i dugotrajnog oporavka govorila je da ju je ta nesreća osobno promijenila više od političkog pada te da joj je u mjesecima liječenja mnogo značilo čitanje. Nakon odlaska iz politike vratila se radu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je nastavila predavati i baviti se znanstvenim radom.

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