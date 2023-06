PREMIJERA NAJNOVIJE KOMEDIJE "NIŠTA IM NEĆE BIT' " IZ PERA TANJE MRAVAK Ecija Ojdanić i Frano Mašković 21. lipnja stižu na Teatar uz more

Već na samom početku bogatog ljetnog repertoara Teatar uz more donosi nam i prvu ljetnu premijeru.

Kazalište Moruzgva u Splitu je svojevrsni fenomen s obzirom na popularnost i sponu s publikom koju Moruzgva, a posebice Ecija Ojdanić ima sa splitskom publikom.

Posljednjih godina uveselili su nas s velikim kazališnim hitovima "Vla, Vla Vlajland", "Čudo" i "Tvorničke postavke" koji su redom oborili sve rekorde gledanosti.

Stoga ne sumnjamo kako će i najnovija komedija "Ništa im neće bit' " naići na veliki interes publike. Tim više što će, kako doznajemo, ovo biti jedina izvedba do jesenskih dana.



"Fantastični, životni stil pisanja Tanje Mravak je upravo ono što mi u Moruzgvi volimo i iznimno cijenimo. Predstave po njenim tekstovima su publici bliske, lako se u njima nađu a naravno da se onda i nasmiju prepoznavši i sebe. Drago mi je da imamo priliku premijeru odigrati baš pred splitskom publikom. Ne moram više ni objašnjavati zašto nakon svih ovih silnih godina i predstava za koje smo baš u Splitu dobili najveću podršku. Vidimo se 21. lipnja na Teatru uz more! Znam da ćete uživati! " - Ecija Ojdanić

"Ovo je moje prvo predstavljanje pred splitskom publikom na Teatru uz more i malo je reći da se radujem. Ecija mi je toliko lijepih stvari rekla o Teatru uz more, o prekrasnom ljetnom ambijentu kazališne scene uz more, a posebno o publici koja pohodi Moruzgvine predstave. Baš zato mi je iznimno drago da jedini ljetni termin koji imamo za ovu divnu predstave možemo održati baš u Splitu." - Frano Mašković.

Nakon velikih kazališnih hitova koje je publika obožavala, kazalište Moruzgva na Teatar uz more stiže s najnovijom komedijom "Ništa im neće bit' " u izvedbi miljenice splitske publike Ecije Ojdanić i njenog glumačkog partnera Frana Maškovića.

"Ništa im neće bit' " druga je po redu predstava u kazalištu Moruzgva koja nastaje po priči majstorice kratke proze Tanje Mravak. Jezgra je priče, tipično za Tanjin rukopis, obitelj, kao i niz situacija koje godinama čekaju pod tepihom, da bi se neminovno iznijele na površinu i konačno počistile.

Kako to obično biva s britkim tekstovima ispisanim vrsnim perom Tanje Mravak i ova komedija publiku će prije svega nasmijati ali i pomalo zamisliti.

ULAZNICE:

online na www.teataruzmore.com

SPLIT: blagajna u Lori (pon-sub 17 - 20h) i knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4)

INFO i REZERVACIJE 091 795 7260

Sve informacije na www.teataruzmore.com