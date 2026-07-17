Premijera koja je dirnula publiku: U Sinju predstavljeni film i pjesma koji su izazvali ovacije

Muzej Cetinske krajine – Sinj u četvrtak je svečanim programom obilježio velikih 70 godina djelovanja, okupivši ispred zgrade Palacina brojne uzvanike, prijatelje Muzeja i građane koji su svojim dolaskom uveličali proslavu značajnog jubileja. Prostor ispred Muzeja bio je ispunjen do posljednjeg mjesta.

Posebne emocije među publikom izazvao je kratki dokumentarni film koji je prvi put prikazan upravo na ovoj svečanosti. Film donosi priču o onome što posjetitelji najčešće ne vide – svakodnevnom radu kustosa i djelatnika Muzeja, od terenskih istraživanja i arheoloških iskapanja, preko stručne obrade građe i restauratorskih zahvata do očuvanja kulturne baštine za buduće naraštaje.

Publika je s jednakim oduševljenjem dočekala i premijeru pjesme „Ej, Cetino“, za koju je tekst napisala ravnateljica Muzeja Daria Domazet, glazbu Petar Radović, a aranžman Šimun Čarli Botica. Sinjska klapa pjesmu je premijerno izvela uživo. Njezin nastup publika je nagradila dugotrajnim pljeskom i ovacijama. Večer je nastavljena premijerom videospota za pjesmu, koji je režirao i snimio Ante Gugić.

Ravnateljica Muzeja Daria Domazet nakon događaja nije skrivala zadovoljstvo odazivom građana i reakcijama publike.

– Oduševljena sam koliko je ljudi došlo podijeliti ovu večer s nama. Posebno me raduje što su tako lijepo prihvatili i film i pjesmu. Ovo je rezultat zajedničkog rada svih nas u Muzeju. Nas je samo pet, ali funkcioniramo kao jedna obitelj. Muzej nije posao nakon kojeg zaključaš ured, to je način života. Živimo baštinu, umjetnost i kulturu svaki dan i upravo iz tog zajedništva nastale su sve ideje koje smo na rođendanskoj proslavi i predstavili – rekla je Domazet i naglasila kako je baš čovjek u središtu svega što Muzej čuva.

– Sve ono što čuvamo u Muzeju netko je stvorio. Naš je zadatak sačuvati to nasljeđe i predati ga budućim generacijama. Mi smo samo čuvari baštine, a baština je dio našeg kulturnog identiteta i svega onoga što jesmo - podvukla je ravnateljica Muzeja.

Među okupljenima na svečanosti bili su i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, gradonačelnik grada Sinja Miro Bulj, pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Splitsko-dalmatinske županije Željko Primorac, gvardijan Samostana i rektor bazilike Gospe Sinjske fra Marinko Vukman i brojni drugi. Županija je osnivač ustanove, a župan Boban istaknuo je kako je Muzej Cetinske krajine - Sinj mnogo više od mjesta koje čuva muzejske predmete, nazvavši ga kroničarom vremena i prostora cijele Cetinske krajine.

– Kada govorim o prostoru, mislim na cijelu Cetinsku krajinu, a kada govorim o vremenu, dovoljno je reći da se u njemu čuvaju nalazi stari više od 40 tisuća godina. Kao osnivači ove ustanove možemo samo reći jedno veliko hvala svim ljudima koji već sedam desetljeća predano čuvaju našu baštinu, običaje, dijalekt i identitet ovoga kraja – poručio je Boban.

Svečanost je završila rezanjem rođendanske torte kojom je simbolično obilježeno sedam desetljeća rada Muzeja Cetinske krajine - Sinj. Inače, Muzej je osnovan 7. srpnja 1956. godine kao Gradski muzej - Sinj, a od 1963. godine nosi sadašnje ime. Od svog utemeljenja smješten je u istoj zgradi, objektu Palacini, koja je dio povijesnog sklopa, i s tvrđavom Kamičak čini zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske.