Premijera filma „Alpski ratnici“: 50 godina Božićevih uspona na velikom platnu

Legendarni hrvatski alpinist i redatelj Stipe Božić predstavit će svoj novi dokumentarni film „Alpski ratnici“ u sklopu Mosor film festivala. Projekcija je zakazana za četvrtak, 11. rujna, u 19:30 sati u kinu Zlatna vrata.

Film, dug 89 minuta, donosi priču o najvećim uspjesima slovenskog i hrvatskog alpinizma, ispričanu kroz iskustva Božića i njegovih suradnika. Poseban naglasak stavljen je na uspone preko zaleđenih i iznimno opasnih himalajskih litica, a priču dodatno obogaćuju svjedočanstva najvećih imena svjetskog alpinizma.

Među njima su i Edmund Hillary, prvi čovjek koji je zajedno s Tenzingom Norgayem osvojio Mount Everest, zatim legendarna himalajska kroničarka Elizabeth Hawley, talijanski alpinist Reinhold Messner, kao i britanski glumac i strastveni planinar Brian Blessed.

Scenarij se temelji na knjizi kanadske autorice Bernadette McDonald, dok se svjedočanstva preživjelih aktera isprepliću s autentičnim filmskim kadrovima koje je Stipe Božić bilježio tijekom više od 50 godina penjanja na najviše vrhove svijeta.

Publiku u Splitu očekuje jedinstveno filmsko iskustvo koje spaja vrhunski dokumentarni materijal, povijest alpinizma i osobni pečat jednog od najvećih hrvatskih avanturista.