Premijer Plenković stigao u Split, pogledajte kako su ga dočekali ispred HNK Split

Premijer Andrej Plenković stigao je Split na Svečanu sjednicu Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.
Prije samog početka sjednice u Plavom salonu Hrvatskog narodnog kazališta potpisani su ugovori:
- INEREP: "Interborder Emergency Response Enhancement Project" – ugovor je dodijelila ministrica Nataša Mikuš Žigman županu Blaženku Bobanu;
- Centar za pohranu i analizu podataka KBC Split – ugovor je dodijelila ministrica Nataša Mikuš Žigman gradonačelniku Grada Splita Tomislavu Šuti i ravnatelju KBC Split Krešimiru Doliću;
- Ugovor o sufinanciranju troškova izgradnje i opremanja sportskog centra u Vučevici potpisali su župan Blaženko Boban i ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
Moja reakcija na članak je...
9
4
1
0
0
0
14