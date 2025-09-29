Close Menu

Premijer Plenković stigao u Split, pogledajte kako su ga dočekali ispred HNK Split

Premijer je u Splitu

Premijer Andrej Plenković stigao je Split na Svečanu sjednicu Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Prije samog početka sjednice u Plavom salonu Hrvatskog narodnog kazališta potpisani su ugovori:

Tekst se nastavlja nakon oglasa
  1. INEREP: "Interborder Emergency Response Enhancement Project" – ugovor je dodijelila ministrica Nataša Mikuš Žigman županu Blaženku Bobanu;
  2. Centar za pohranu i analizu podataka KBC Split – ugovor je dodijelila ministrica Nataša Mikuš Žigman gradonačelniku Grada Splita Tomislavu Šuti i ravnatelju KBC Split Krešimiru Doliću;
  3. Ugovor o sufinanciranju troškova izgradnje i opremanja sportskog centra u Vučevici potpisali su župan Blaženko Boban i ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
ugovori hnk sjednica sdz 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
9
Haha
4
Nice
1
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
14