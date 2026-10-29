Premijer Plenković objavio novu minimalnu plaću

Minimalna bruto plaća u Hrvatskoj od 1. siječnja 2027. godine iznosit će 1130 eura, najavio je premijer Andrej Plenković na današnjoj sjednici Vlade. To je 80 eura više nego ove godine, kada minimalna plaća iznosi 1050 eura bruto.

"Danas bruto minimalna plaća iznosi 1050 eura. Nakon obavljenih konzultacija odlučili smo da ona sada bude 1130 eura, za 80 eura viša nego što je bila u ovoj godini. Riječ je o rastu na godišnjoj razini od 7,6 posto", rekao je Plenković.

Vlada će danas donijeti uredbu kojom se utvrđuje novi iznos minimalne plaće za iduću godinu, prenosi Index.

Država će prva tri mjeseca pomagati poslodavcima

Premijer je najavio i kompenzacijske mjere za poslodavce koji svojim radnicima isplaćuju minimalnu plaću.

Država će im tijekom prva tri mjeseca 2027. godine, uz podnošenje zahtjeva, nadoknaditi razliku između dosadašnjeg i novog iznosa bruto minimalne plaće. Riječ je o 80 eura mjesečno po radniku, odnosno ukupno do 240 eura tijekom tromjesečnog razdoblja.

Raste i minimalna studentska satnica

Povećanje minimalne plaće donosi i veću minimalnu naknadu za studentski rad. Plenković je najavio da će minimalna studentska satnica u 2027. iznositi 7,06 eura, dok ove godine iznosi 6,56 eura neto.

To znači da će studenti za svaki odrađeni sat dobivati najmanje 50 centi više nego ove godine.

Premijer je istaknuo i da će cijena subvencioniranog studentskog obroka ostati nepromijenjena te će studenti i dalje plaćati 0,86 eura.

Sindikati tražili veće povećanje

Odluci Vlade prethodile su konzultacije s predstavnicima sindikata i poslodavaca, održane 14. listopada u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Na sastanku su se svi složili da minimalna plaća treba rasti, ali dogovor o njezinu iznosu nije postignut. Poslodavci su zagovarali umjerenije povećanje, dok su sindikati tražili znatniji rast.

Nezavisni hrvatski sindikati predložili su minimalnu bruto plaću od 1250 eura, što je 120 eura više od iznosa koji je sada najavila Vlada.

Ministar rada Alen Ružić ranije je izjavio da je cilj Vladina programa da minimalna plaća do 2028. godine dosegne 1250 eura.

Koliko će radnici dobivati na račun?

Iako će minimalna bruto plaća iznositi 1130 eura, radnici će na račun dobivati manje zbog mirovinskih doprinosa i poreza na dohodak.

Prema okvirnom izračunu na temelju sadašnjih poreznih pravila, radnik u Zagrebu koji nema djece ni dodatnih poreznih olakšica primao bi oko 844 eura neto mjesečno. Trenutačno, uz minimalnu bruto plaću od 1050 eura, prima oko 799 eura neto.

To znači da bi povećanje minimalne bruto plaće za 80 eura takvom radniku donijelo približno 45 eura više mjesečno na račun.

Točan neto iznos ovisit će o mjestu prebivališta, poreznim olakšicama i eventualnim promjenama poreznih propisa do početka 2027. godine.